Gekifft und Auto gefahren

Billigheim.Ein 20-Jähriger ist am Montagabend bei einer Verkehrskontrolle in Billigheim von der Polizei erwischt worden, wie er unter Drogeneinfluss gefahren ist. Gegen 17.30 Uhr war der junge Mann laut den Beamten mit seinem Seat im Ginsterweg unterwegs. Kurz darauf wurde er durch eine Polizeistreife kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Test bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf Cannabis. Daraufhin ging es für den Mann in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.01.2021