Gedenkfeier in Neckarzimmern

Neckar-Odenwald-Kreis.Eine Gedenkfeier anlässlich des 79. Jahrestages der Deportation badischer Juden findet am Sonntag, 20. Oktober, in Neckarzimmern statt. Die Evangelische Landeskirche in Baden und die Erzdiözese Freiburg heißen dazu um 14 Uhr in der Jugendbildungsstätte Neckarzimmern willkommen. „Koffer packen und zum Abtransport bereithalten!“ Mit diesem Befehl erschienen am Morgen des 22. Oktobers 1940 SA- und SS-Männer an den Türen der Wohnungen jüdischer Familien in Baden und der Pfalz. Ziel der Aktion, war es, die beiden „NS-Gaue“ als erste im Deutschen Reich „judenfrei“ zu machen. Mehr als 5600 Menschen aus Baden und 900 aus der Pfalz wurden an diesem Tag von den Nationalsozialisten in das in Südwestfrankreich gelegene Lager Gurs verschleppt. Ein Drittel der Deportierten starb, von Seuchen und Unterernährung geschwächt, in den ersten Monaten der Lagerhaft. Einige konnten fliehen und untertauchen, die meisten wurden ab März 1942 nach Auschwitz verschleppt und dort ermordet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019