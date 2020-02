„Geburtshilfe nicht schließen“

Mosbach.Eine gute und wohnortnahe Versorgung für die Bevölkerung muss originäre Aufgabe des Landkreises bleiben. Deshalb kritisiert der Landesvorsitzende der ASG Baden-Württemberg, Herbert Weisbrod-Frey, in einer Pressemitteilung die Schließung der Geburtshilfe in Mosbach und weitere Privatisierungspläne bei den Neckar-Odenwald-Kliniken: „Wir haben insbesondere kein Verständnis dafür, dass Frauen künftig überlange Fahrwege zugemutet werden, um das Defizit der Kliniken zu verringern.“

Weisbrod-Frey verwies darauf, dass nicht ohne Grund die Geburtshilfe eines Krankenhauses zur Basisversorgung eines Krankenhauses zählt. Daher habe der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 2018 in einer Richtlinie für diesen Versorgungsbereich Sicherstellungszuschläge vorgesehen, wenn lange Fahrzeiten bis zum nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus erforderlich sind. Damit soll in allen Regionen eine flächendeckende Versorgung in der Geburtshilfe ermöglicht werden. Der Kreistag sei jetzt gefordert alle Möglichkeiten zu nutzen, um auch künftig eine gute Krankenhausversorgung für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung zu stellen und Defizite auszugleichen, wenn sie sich nicht vermeiden lassen. „Privatisierungen sind keine Lösung.“ Sie seien fast immer zulasten der Patienten und der Beschäftigten gegangen.

