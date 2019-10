„Galges Brass“ gastiert im Gewölbe

Jagsthausen.Wie in den Vorjahren wird bereits in den Wintermonaten in der Götzenburg ein vielfältiges Programm geboten. Schon an diesem Samstag, 12. Oktober, findet mit der regionalen Band „Galges Brass“ der erste Abend im Gewölbe statt. Beginn ist um 19 Uhr. „Galgige“ Typen spielen in klassischer Brass-Besetzung locker und mit viel Esprit moderne Ar-angements. Rock, Pop, ein wenig Jazz, und etwas Salsa-Kuba-Latin-Style. So entwickelte sich ein Repertoire, das von Queen, Robbie Williams bis hin zu den Blues Brothers reicht. „Galges Brass“ besteht mittlerweile aus mehr als acht Musikern. Karten gibt es über das Internet (www.burgfestspiele-jagsthausen.de), per Telefon 07943 912345 oder im TicketCenter.

