Gäste mit Ferienhöfen zufrieden

Neckar-Odenwald-Kreis.„LandReise.de“, das größte Vermittlungsportal für Bauernhof- und Landurlaub, hat Ende Januar die Top Ferienhöfe 2021 ausgezeichnet. Dank sehr positiver Gästebewertungen dürfen folgende Urlaubsziele aus dem Kreisgebiet sich über den Titel freuen: der Ferienhof Pfeiffer in Bödigheim, der Ferienhof Schmitt in Vollmersdorf und der Ferienhof Sennert in Kirchzell.

Gastfreundschaft und Komfort

Amelie Pfeiffer, Vorsitzende der Anbietergemeinschaft „Urlaub auf dem Bauernhof im Fränkischen Odenwald“, freut sich sehr, dass es diesen drei Betrieben trotz der Coronapandemie und zeitweisen Einschränkungen beim Reisen im letzten Jahr gelungen ist, online auf „LandReise.de“ genügend positive Bewertungen von Gästen zu erhalten, um mit dem Titel „Top Ferienhof in Baden-Württemberg und Bayern“ ausgezeichnet zu werden. Dabei wurden die Gastfreundschaft genauso positiv hervorgehoben wie komfortable Unterkünfte und ein authentischer Hofalltag mit vielfältigen Angeboten, wie Streicheltieren, Reiten, Hof- und Naturerkundungen und Ruheoasen, die die ganze Familie begeistern.

Nun hoffen alle drei Betriebe sowie ihre Partnerhöfe in der Region, dass die Saison im Frühjahr wieder losgeht, „damit wir Urlaubsanbieterinnen wieder unserer Leidenschaft nachgehen können, unseren Gästen einen unvergesslichen Urlaub zu ermöglichen“, so Pfeiffer.

Die Höfe und viele weitere Urlaubsgelegenheiten sind unter www.odenwald-urlaubshoefe.de, dem Webauftritt von „Urlaub auf dem Bauernhof im Fränkischen Odenwald“, zu erreichen.

