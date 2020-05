Für faire Prüfungsbedingungen wird gesorgt

Neckar-Odenwald-Kreis.Am 20. Mai beginnen in Baden-Württemberg mit dem Fach Deutsch die Realschulabschlussprüfung sowie die schriftlichen Prüfungen zum Werkrealschulabschluss.

Rund 41 000 Schüler nehmen an der Realschulabschlussprüfung teil. Die Werkrealschulabschlussprüfung werden rund 6 000 Schüler ablegen.

Termin kann gewählt werden

„Beide Prüfungen finden in diesem Jahr unter besonderen Voraussetzungen statt. Ich kann versichern, dass wir für faire Bedingungen sorgen werden und ich die Lehrer deswegen auch darum gebeten habe, bei den Prüfungen in diesem Jahr angesichts der besonderen Situation ihren pädagogischen Spielraum zu nutzen“, sagt Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann. Darüber hinaus sei allen Schülern die Möglichkeit gegeben worden, ohne Angabe von Gründen zwischen Haupt- und Nachtermin zu wählen.

Deutsch, Mathematik und die Pflichtfremdsprachen werden geprüft. Verbindlicher Bestandteil bei der Realschulabschlussprüfung sind dabei die Fächer Deutsch, Mathematik sowie die Pflichtfremdsprache.

Nach der Deutschprüfung am 20. Mai folgt am 25. Mai Mathematik, bevor am 27. Mai in Englischbeziehungsweise am 28. Mai in Französisch die letzte schriftliche Prüfung für den Realschulabschluss in diesem Jahr ansteht.

An den Werkrealschulen wird nach der Deutschprüfung am 20. Mai ebenfalls am 25. Mai die Mathematikprüfung abgelegt, bevor am 27. Mai die Prüfung in Englisch ansteht.

Zum ersten Mal hat in diesem Jahr das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) im Auftrag des Kultusministeriums die Prüfungsaufgaben erstellt und den Schulen zur Verfügung gestellt.

Prüfungsinhalte

Die Deutschabschlussprüfung besteht aus einem Aufsatz. Den Prüflingen werden vier Aufgaben zur Wahl gestellt, von denen sie eine bearbeiten müssen. Die Schüler fertigen entweder eine Textbeschreibung Lyrik an, setzen sich in einer Schreibaufgabe argumentativ mit dem Rahmenthema „Herausforderung Digitalisierung?“ auseinander, fertigen eine Textbeschreibung Prosa an oder bearbeiten eine produktive Schreibaufgabe, die sich auf die von der jeweiligen Realschule ausgewählten Ganzschrift „No und ich“ von Delphine de Vigan oder „Der Richter und sein Henker“ von Friedrich Dürrenmatt bezieht.

In Mathematik besteht die schriftliche Prüfung aus einem Pflicht- und einem Wahlbereich. Im Pflichtbereich werden grundlegende Kenntnisse in Algebra, Sachrechnen, Stereometrie, Trigonometrie, Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung geprüft.

Die Prüfung in der Pflichtfremdsprache beinhaltet textorientierte Aufgaben, kontextbezogene Aufgaben zu Wortschatz und grammatischen Strukturen, Aufgaben zur themengebundenen Sprachproduktion sowie Aufgaben zur Anwendung erworbener Arbeitstechniken und methodischer Fertigkeiten.

Die optionalen mündlichen Prüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und der Pflichtfremdsprache finden zwischen dem 20. und dem 29. Juli statt.

Bei der Werkrealschulabschlussprüfung hat die Deutsch-Prüfung einen übergeordneten Themenbereich. Die Schüler bearbeiten dazu Fragestellungen zu unterschiedlichen Texten, wobei sie auch auf eigene Erfahrungen eingehen können.

In Mathematik erhalten die Schüler Aufgaben aus einem Pflicht- und einem Wahlbereich. Dabei werden im Pflichtteil in zehn Aufgaben Grundkenntnisse aus den Bereichen Algebra, Sachrechnen und Geometrie geprüft. Im Wahlteil sind vier Aufgaben vorgesehen, von denen die Schüler Teilaufgaben auswählen und bearbeiten müssen.

Leseverstehen und Schreiben

Die Prüfung in Englisch gliedert sich in die Bereiche Leseverstehen und Schreiben. Geprüft werden dabei die erworbenen Kompetenzen in Wortschatz, Grammatik und eigener Sprachproduktion. In die Prüfungsleistung wird auch das Ergebnis der Sprachprüfung einbezogen, die an den meisten Werkrealschulen bereits stattgefunden hat.

Die mündlichen Prüfungen finden an den Werkrealschulen vom 20. bis zum 29. Juli statt.

„Auch die Prüfungsorganisation ist in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen erfolgt. Bei den Schulleitern, Lehrern und allen, die an der Vorbereitung und Organisation mitgewirkt haben, möchte ich mich deshalb noch einmal ausdrücklich bedanken und meine Anerkennung für die Leistung ausdrücken“, so die Kultusministerin.

Um die verbleibende Unterrichtszeit zu entlasten und die Chancengleichheit zu gewährleisten, findet deshalb die in der ordentlichen Realschulschulabschlussprüfung vorgesehene fächerübergreifende Kompetenzprüfung in diesem Schuljahr nicht statt.

Bei den Abschlussprüfungen der Werkrealschulen entfällt die mündliche Prüfung im naturwissenschaftlichen Fächerverbund oder im besuchten Wahlpflichtfach.

Die Realschulabschlussprüfung findet an insgesamt 412 öffentlichen und 75 privaten Realschulen, an 26 Abendrealschulen, an 10 öffentlichen und 24 privaten sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Bildungsgang Realschule sowie an den 205 öffentlichen Gemeinschaftsschulen mit Klassenstufe 10 und 5 privaten Gemeinschaftsschulen im Land statt.

Die Werkrealschulabschlussprüfung findet an insgesamt 246 öffentlichen und 28 privaten Werkrealschulen statt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.05.2020