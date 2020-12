Fünf Corona-Todesfälle am Wochenende

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen ist am Wochenende um fünf auf 41 gestiegen. Das geht aus dem täglichen Lagebericht des Landesgesunfheitsamts hervor. Weitere Informationen zu den Todesfällen will das Landratsamt am Montag veröffentlichen. Am Samstag und Sonntag konzentriere man die Kräfte auf die Nachverfolgung der Infektionsketten, so Pressesprecher Jan Egenberger. Daneben meldet das Gesundheitsamt des Landkreises insgesamt 63 weitere Corona-Infektionen. Am Samstag gab es 52 neue Fälle, am Sonntag waren es elf neu Infizierte. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 1655 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 166,4. Auch Gemeinschaftseinrichtungen waren betroffen. So erhielt das Gesundheitsamt Kenntnis über eine Coronavirus-Infektion bei einer Lehrkraft der Gemeinschaftsschule Obrigheim und des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim. Die Kontaktpersonen ersten Grades wurden ermittelt und wo notwendig eine Quarantäne angeordnet. Der Schulbetrieb wird fortgeführt.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 06.12.2020