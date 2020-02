Friedrich Ebert und seine Kanzler

Neckar-Odenwald-Kreis.Im Landrat wird vom 3. März bis 20. Mai die Ausstellung „Darüber lacht die Republik – Friedrich Ebert und ,seine‘ Reichskanzler in der Karikatur“ präsentiert. Die Ausstellung der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg zeigt den ersten Reichspräsidenten und die Kanzler seiner Zeit in prägnanten Karikaturen, die vom Klamauk bis zur politischen Diffamierung reichen. Die 1986 vom Deutschen Bundestag gegründete Stiftung hat den Auftrag, an Friedrich Ebert zu erinnern und einen Beitrag zum Verständnis seiner Zeit zu leisten. Die Karikaturenausstellung vermittelt die ganze Zerrissenheit der ersten deutschen Demokratie.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.02.2020