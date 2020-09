Höpfingen.Saniert wird derzeit die Friedhofskapelle in Höpfingen. Die Arbeiter des Gemeindebauhofs bringen das Gebäude an der Heidelberger Straße wieder auf Vordermann, nachdem sich der Zahn der Zeit bemerkbar gemacht hatte. Zu den in Angriff genommenen Arbeiten gehören unter anderem Malerarbeiten an der Fassade sowie an diversen Holzverkleidungen. Bild: Adrian Brosch

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.09.2020