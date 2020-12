Neckar-Odenwald-Kreis.Unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“ werden die Pfadfinder des Bezirks Odenwald-Tauber der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg das Friedenslicht aus Bethlehem in die einzelnen Kirchen und somit zu den Menschen bringen. Das Licht soll uns auch in der Weihnachtszeit ein Symbol von Frieden sein, welches von den Pfadfinderinnen und Pfadfindern jedes Jahr weitergegeben wird.

Zoom-Gottesdienst

Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist es nicht möglich, in diesem Jahr einen großen, gemeinsamen Gottesdienst zu realisieren. Dennoch wird gefeiert: Die Pfadfinder laden zu einem interaktiven Zoom-Gottesdienst am 19. Dezember um 17.30 Uhr ein.

Hierfür muss nur ein QR-Code mit dem Smartphone gescannt werden, welcher sich auf der Homepage der Seelsorgeeinheit MOSE finden lässt, oder man logt sich auf www.zoom.us unter der Zoom-ID 974 8609 2738 mit dem Kennwort 477568 ein.

Das Friedenslicht kann ab dem 14. Dezember in den katholischen Kirchen in Mosbach St.Cäcilia, in den Ortsteilen Neckarelz und Waldstadt, sowie in Haßmersheim, Buchen und Walldürn selbst abgeholt werden. Dafür sollte man selbst eine Kerze mitbringen und die geltenden Hygienemaßnahmen beachten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.12.2020