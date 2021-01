Folgenreiche Verkehrskontrolle

Eichenbühl.Eine Streifenbesatzung der PI Miltenberg hielt am Samstagnachmittag in der Hauptstraße in Eichenbühl einen 27-jährigen Verkehrsteilnehmer mit einem schwarzen BMW an und kontrollierte ihn.

Die Beamten stellten bei der Überprüfung fest, dass das angebrachte amtliche Kennzeichen nicht für den BMW, sondern für ein weiteres Fahrzeug zugelassen war.

Für das Fahrzeug bestand weder eine Pflichtversicherung noch wurden die Kfz-Steuern entrichtet, so die Polizei. Ferner war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Aus diesem Grund wird nun wegen verschiedenen Verkehrsverstößen gegen den 27-Jährigen ermittelt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.01.2021