Fit und gesund durch die Pandemie

Neckar-Odenwald-Kreis.Zum ersten Mal veröffentlicht die Kommunale Gesundheitskonferenz (KGK) Kurzvorträge, die jedem im Kreis sowie darüber hinaus zur Verfügung stehen. Dabei wurden interessante Themen aus den Bereichen Bewegung, Ernährung und Medien aufgegriffen und in erster Linie für Kinder- und Jugendliche verständlich aufbereitet. Ziel der Kommunalen Gesundheitskonferenz sei es, mit der Kampagne ein gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen zu fördern.

Nichtsdestotrotz können auch Erwachsene wertvolle Informationen und Tipps mitnehmen. Die Videos wurden im Rahmen der Kampagne „Bleib gesund!“ entworfen und bilden neben den Postkarten und Postern ein weiteres kostenloses Angebot der Präventionsarbeit im Neckar-Odenwald-Kreis.

„Es ist kein Geheimnis, dass die momentane Situation bei vielen von uns ungesunde Verhaltensweisen fördert: Weniger Bewegung, ein zunehmender Medienkonsum sowie ungesunde Snacks zwischendurch“, sagte Melanie Rudolf von der Geschäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz.

Anstelle eines einmaligen Vortrags möchte die Gesundheitskonferenz mit kurzen Videos genau hier ansetzen und motivieren. Für das Projekt wurden Experten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis gewonnen, die mit ihrem jeweiligen Fachgebiet die Kampagne „Bleib gesund!“ unterstützen.

Die Vorträge starten mit Sportwissenschaftlerin Dr. Katrin Blatz unter dem Motto „Fit durch die Pandemie“. Dr. Blatz erklärt, wie sich die Bewegung ganz leicht in den Alltag integrieren lässt und wie wir uns in der Pandemie trotz begrenzter Sportangebote fit und gesund halten. Dabei geht Dr. Blatz insbesondre auf die bewegungsarme Zeit in Schule, Hochschule, Arbeit sowie Homeoffice ein und erklärt, wie wir der Situation einfach und effektiv entgegenwirken können.

Außerdem folgen Impulse im Bereich der Ernährungsbildung mit Beki-Referentin und Ernährungswissenschaftlerin Hanna Walter sowie zur Stärkung der Medienkompetenz Vorträge von Pamela Friedel und Sven Schumacher des Referats Prävention in Mosbach des Polizeipräsidiums Heilbronn.

Neben den Referenten wird das Projekt durch die AOK Rhein-Neckar-Odenwald und Angelika Bronner-Blatz, Suchtkoordinatorin des Kreises, unterstützt. Das Video „Fit durch die Pandemie“ kann auf den Internetseiten www.gesundheit-nok.de/aktuelles und www.katrinblatz.com sowie auf facebook.de/neckar.odenwald.kreis angesehen werden.

