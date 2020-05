Finanzamt warnt vor Betrugsmasche

Neckar-Odenwald-Kreis.Aktuell werden vermehrt betrügerische E-Mails verschickt, die vermeintlich vom Bundeszentralamt für Steuern sind und eine Steuer-Rückerstattung in Aussicht stellen. Darauf macht das Mosbacher Finanzamt aufmerksam. Empfänger der E-Mail werden dazu aufgefordert, Unterlagen an eine genannte E-Mail-Adresse zu schicken. Dies ist eine Fälschung und ein Betrugsversuch. Bürger sollen auf keinen Fall antworten und die E-Mail unwiderruflich löschen, so das Finanzamt.

Meldung ausschließlich per Post

Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe warnt ausdrücklich vor diesen betrügerischen E-Mails. Steuererstattungen von den Finanzämtern im Land werden ausschließlich per Post angekündigt und niemals per E-Mail an die private E-Mail-Adresse.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.05.2020