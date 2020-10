Finanzamt geschlossen

Mosbach.Wegen des starken Anstiegs der Infektionszahlen hat das Landeskabinett die dritte und damit höchste Corona-Warnstufe ausgerufen. Die Steuerverwaltung Baden-Württemberg hat sich deshalb dazu entschlossen, die Zentralen Informations- und Annahmestellen der Finanzämter für den allgemeinen Besuchsverkehr erneut bis auf Weiteres zu schließen. Dies gilt auch für Mosbach.

Bürger können jedoch einen Termin für ein Telefongespräch vereinbaren. In Ausnahmefällen kann nach vorheriger Rücksprache auch ein Besuch im Finanzamt ermöglicht werden. Bürger können außerdem das Kontaktformular ihres für sie zuständigen Finanzamts verwenden, welches unter https://Kontakt.fv-bwl.de zu finden ist. Für allgemeine Fragen zur Steuererklärung kann außerdem den Steuerchatbot zur Unterstützung genommen werden. Dieser steht unabhängig von den Servicezeiten des jeweiligen Finanzamtes rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche unter steuerchatbot.digital-bw.de zur Verfügung.

Zusätzlich gibt es auf der Internetseite der Oberfinanzdirektion Karlsruhe Erklärvideos.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.10.2020