Feuer in Container einer Baustelle

Hardheim.Noch unklar ist die Ursache eines Feuers am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, in der Holzgasse. Ein Zeuge meldete Rauch im Bereich eines Containers auf einer Baustelle. Bereits wenig später schlugen Flammen aus dem Behälter. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Nun müssen Ermittlungen zeigen, was zu dem Feuer geführt hat und ob ein Sachschaden entstanden ist.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.11.2020