Ferien auf der Jugendfarm

Schwarzach.In den Osterferien gibt es für Kinder auf der Jugendfarm Schwarzach viel zu tun und zu erleben. Beim Ferienprogramm wird zum Beispiel der Ziegenauslauf im Stall verschönert. In der ersten Woche dreht sich zudem an einem Tag alles rund um das Osterei. Für die zweite Woche ist ein Ausflug zur „alla-hopp!“-Anlage geplant. Und bei einer Schnitzaktion werden aus Grünholz Zauberstäbe und andere Dinge geschnitzt.

Zum täglichen Programm der Jugendfarm gehören außerdem: Tierversorgung, Ausmisten, Lagerfeuer, Stockbrot und Hüttenbaudorf. Und wie in den Jahren zuvor wird das Jugendfarm-Team mit den Kindern mittags gemeinsam leckere Gerichte zubereiten. An Karfreitag und Ostermontag findet kein Ferienprogramm statt. Anmeldungen sind bis 23. März per E-Mail an jugendfarm.schwarzach@johannes-diakonie.de möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.johannesdiakonie.de/jugendfarm.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.03.2020