Neckar-Odenwald-Kreis.Das Regierungspräsidium Karlsruhe veranstaltet mit den unteren Landwirtschaftsbehörden, dem Beratungsdienst Schweinehaltung Baden-Württemberg und dem Netzwerk Fokus Tierwohl am Mittwoch, 27. Januar, wieder eine Fachtagung für Schweinehalter. Aufgrund infektionsschützender Maßnahmen findet die Tagung „online“ statt. Beginn ist ab 8.45 Uhr, und das Ende ist für 15.30 Uhr vorgesehen. Mehrere Vorträge sind zu hören. So wird unter anderem Michaela Mohring-Lutz, Landesanstalt für Schweinezucht Boxberg, die siebte Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vorstellen. Dr. Hans-Peter Sporleder, ASP Kompetenzteam Baden-Württemberg, spricht über die Afrikanische Schweinepest und was hierzu auf die Betriebe zukommt. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 22. Januar, unter www.lsz.landwirtschaft-bw.de, unter Telefon 07930/9928145 oder per E-Mail an fokus-tierwohl@lsz.bwl.de möglich. Bei der Anmeldung sind Vor- und Nachname sowie eine E-Mail-Adresse anzugeben. Alle angemeldeten Personen erhalten den Zugangslink etwa zwei Tage vor der Veranstaltung.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.01.2021