Fachmann empfiehlt täglich einen Besuch bei „Dr. Wald“

Neckar-Odenwald-Kreis.Gute Luft, blauer Himmel, Vogelgezwitscher und es riecht eindeutig nach Frühling: Spaziergänge im Wald können in zeiten von Corona für frischen Wind sorgen – für Körper und Geist.

Dietmar Hellmann, Leiter des Forstbezirks Odenwald und Vorsitzender des Bundes Deutscher Forstleute Baden-Württemberg, empfiehlt zusammen mit seinen Kollegen: „Täglich ein längerer Besuch bei Dr. Wald“.

Bedeutung zurückerobert

Der Wald erobert seine Bedeutung im Leben der Menschen zurück. Er ist nicht nur Produzent des einzigen ökologisch produzierten und ständig nachwachsenden Rohstoffes Holz, bereits unter dem Eindruck der Klimadebatte verlagerte sich der gesellschaftliche Fokus. Die Erkenntnis, dass der Wald geschützt werden muss, hat dabei etwas mit der langfristigen Existenz der Menschen zu tun. Ohne ausreichend Bäume gibt es kein für die Menschen gesundes Klima.

Im Kampf gegen das Coronavirus geht es nun auch darum, was der Wald unmittelbar für die Menschen in Sachen Gesundheitsschutz tun kann. Das Ökosystem Wald dient als heilende Kraft und in Zeiten von Kontaktsperren auch als weitläufiger Naturraum, in dem ausreichender Abstand zu anderen Menschen gewahrt werden kann.

Aktuelle Erkenntnisse von Medizinern über die heilende und stärkende Wirkung des Waldes sind für die Forstleute absolut keine Neuigkeiten. „Solange man kein wirksames Medikament und keine vorbeugend wirkende Impfung gegen Corona entwickelt hat, ist es das Beste, das Immunsystem bewusst aktiv zu stärken“, so Forstbezirksleiter Dieter Hellmann.

Und weiter: „Dass Waldluft beruhigt und ausgleichend auf das Herz- Kreislaufsystem wirkt und dass durch die Bewegung in der Waldluft und die darin enthaltenen Stoffe, die Terpene, die Lungenfunktion stärken, ist dabei nicht einfach aus der Luft gegriffen.“ Besonders wohltuend wirke die gerade jetzt sich entfaltende Vegetation im Frühlingswald.

Für Dietmar Hellmann ist es klar, dass das Immunsystem ein Ergebnis der langfristigen Evolution des Menschen und damit der immerwährenden Auseinandersetzung mit den Natur- und Umweltbedingungen ist. „Deshalb ist es auch die Natur, die dieses Abwehrsystem gegen neue Angriffe trainieren, stärken und auf bisher unbekannte Viren vorbereiten kann.“

Außerdem stärke der Wald die Psyche des Menschen. Und die Psyche wiederum habe Einfluss auf die Stärke oder Schwäche des Immunsystems.

„Der Wald ist in der Lage, das parasympathische Nervensystem – den Nerv der Ruhe – zu stärken und kann den Menschen Ängste zu nehmen.“ Dazu sei es erforderlich, ganz in den Wald einzutauchen, ihn wahrzunehmen und auf sich wirken zu lassen.

„Je mehr wir den Wald auf uns wirken lassen und ihn nicht nur als Kulisse wahrnehmen, umso größer ist seine Wirkung“, ist sich Dietmar Hellmann sicher.

„Lagerkoller“ droht

Auch gegen den zu erwartenden „Lagerkoller“, der Familien bedroht, die 24 Stunden in engen Wohnungen eingesperrt sind, könne der tägliche Waldspaziergang helfen.

Abstandsregeln einhalten

„Der Wald vor unseren Haustüren steht allen offen“, so der Forstmann. „Kinder, die noch einige Wochen nicht zur Schule können, sind sicherlich dankbar dafür, wenn sie sich im Wald austoben können“, vermutet Hellmann.

Er weist aber auch darauf hin, dass alle Abstandsregeln und andere Verhaltensvorschriften, die die Behörden im Zusammenhang mit der Eindämmung der Corona-Pandemie erlassen, auch im Wald uneingeschränkt zu beachten sind.

In Zeiten, in denen das Abstandsgebot gilt und Menschen es vermissen, Freunde und nahe Angehörige umarmen zu können, biete der Wald einen Ersatz.

Der Tipp von Forstbezirksleiter Dietmar Hellmann hierfür: „Man mag das Umarmen von Bäumen komisch empfinden, aber Bäume können uns nicht nur in Zeiten von Corona Halt geben. Der Wald kennt kein Corona.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.03.2020