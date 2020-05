„Etwas zurückgeben an die Gesellschaft“

Obrigheim.Karl Heinz Neser feiert am Pfingstsamstag seinen 75. Geburtstag. Nach Jahrzehnten im Kreistag ist der Obrigheimer im vergangenen Jahr aus dem Gremium ausgeschieden. „Es ist ruhiger geworden seitdem, aber das ist ja nicht das Schlechteste“, schmunzelt der CDU-Politiker, Pädagoge und Historiker im Gespräch mit den FN.

Karl Heinz Neser saß bereits im allerersten Kreistag des neuen Neckar-Odenwald-Kreises, mit gerade mal 28 Jahren. Danach wurde er neun Mal im Amt bestätigt. Bei den Wahlen im Mai 2019 trat er zwar wieder an, doch die Liste der CDU-Kandidaten in seinem Bezirk war stark – zu stark, das ahnte der Kandidat selbst.

Tatsächlich verfehlte das Kreistags-Urgestein den Wiedereinzug. Im Oktober wurde Neser nach 46 Jahren als dienstältestes Mitglied verabschiedet. Kliniken, AWN, Schulausschuss, seine Fraktion - alle diese Gremien und noch viele weitere müssen auf seine kompetente, oft ideengebende, zuweilen aber auch hart nachfragende Mitarbeit verzichten.

Schwierige Entscheidungen

Rückblickend stellt der passionierte Kommunalpolitiker fest, dass die Themenpalette des Kreistags in den knapp fünf Jahrzehnten breiter geworden sei.

Gleichzeitig will Neser nicht verhehlen, dass ihn die Arbeit oft belastet habe. Gerade als Aufsichtsrat in den Kliniken müsse man schwierige Entscheidungen treffen. „Das geht einem dann schon manchmal nach. Man steht sehr stark in der Öffentlichkeit und wird persönlich angegangen.“

Das werde auch für die neuen Räte so sein. Denn „gerade bei den Kliniken werden die Dinge schwierig bleiben, wenn Bund und die Krankenkassen nicht mehr tun“. Mit all dem hat Neser ganz offensichtlich im Guten abgeschlossen. „Die 40 Ordner zur Kreistagspolitik habe ich dem Kreisarchiv übergeben“, erzählt der pensionierte Neckargemünder Realschulkonrektor. Nicht nur aufgrund seines Rückzugs aus der Kommunalpolitik, sondern auch „Corona-bedingt“ bleibe aktuell mehr Zeit zum Lesen, erklärt Neser. Gerade hat er sich einen 1200-Seiten-Wälzer über Churchill vorgenommen, der seit vielen Jahren unberührt im Regal stand.

Und natürlich bleib mehr Zeit für die heimatgeschichtliche Tätigkeit. „Die Überarbeitung meines Buchs ‚Politisches Leben im Neckar-Odenwald-Kreis‘ steht gerade an und soll 2022 herauskommen“, berichtet Neser. Überhaupt, das Schreiben: Die Parteiengeschichte ist so ein Kapitel, das vor ihm noch keiner aufgeschlagen hatte. Außerdem liegen Aufträge der Kommission für geschichtliche Landeskunde auf dem Tisch im heimischen Arbeitszimmer. Nicht zuletzt unterstützt der kundige Chronist die FN und andere Medien bei jeder Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahl aufs Neue mit Analysen und Statistiken.

Sehr engagiert ist der Historiker auch im Heimatverein Obrigheim. Gerade hat im sehr kleinen Kreis die Eröffnung einer Sonderausstellung zum Kriegsende in Obrigheim stattgefunden, an der er federführend mitwirkte. Ebenso an diversen Publikationen.

Autor und Herausgeber

Beim Jahrbuch „Obrigheim gestern und heute“ ist Neser Schriftleiter; beim Heimatkalender „Unser Land“ Mitherausgeber. Und wenn ihm daneben das Tagesgeschehen, das er wie immer interessiert verfolgt, zu sehr unter den Nägeln brennt, erreicht die FN öfter einmal ein Leserbrief zur Veröffentlichung. Diese „Neser-Briefe“ sind bereits zum geflügelten Wort geworden. Wichtig ist dem heimatgeschichtlich Interessierten die Tätigkeit im Arbeitskreis Heimatpflege Nordbaden. Seit 2010 ist er dessen stellvertretender Vorsitzender.

Geboren ist Karl Heinz Neser in Donaueschingen, aufgewachsen in Edingen-Neckarhausen. Sein Lehramtsstudium absolvierte er ab 1965 an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg, wo er dem Ring christlich demokratischer Studenten beitrat und zwei Jahre stellvertretender Landesvorsitzender war.

Mit 16 zur Jungen Union

Seit über 50 Jahren ist der Jubilar der CDU verbunden, beginnend mit dem Eintritt in die Junge Union mit 16 Jahren. Er war JU-Kreisvorsitzender in Mosbach und im neuen Landkreis, stellvertretender Bezirksvorsitzender und bis 1980 im Landesvorstand.

Von 1994 bis 2019 führte er die Kreistagsfraktion der Christdemokraten. Bereits vor längerer Zeit beendete der passionierte Europapolitiker seine Arbeit für die Europa-Union, deren Vorsitzender im Landkreis er ab 1985 über 30 Jahre war. Von 1976 bis 1984 war er zudem Leiter der Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung. In den Gremien der Metropolregion verlieh er dem Landstrich „hinter Heidelberg“ Stimme. Dafür wurde er mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Dieser „Bienenfleiß“, den Landrat Dr. Achim Brötel dem „Schaffer vor dem Herrn und omnipräsenten Volksvertreter“ beim Abschied bescheinigte, wurde von den verschiedensten Gremien gewürdigt. Bereits 1996 wurde Neser das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen, im Jahr 2009 die Heimatmedaille des Landes Baden-Württemberg und 2015 die Verdienstmedaille des Landkreistags, um nur einige zu nennen.

Bekannt ist die Reiselust von Karl Heinz Neser und seiner Frau Kerstin: „Wir wollen die Welt kennenlernen, solange es geht. Aber im Moment weiß man nicht, wann das wieder geht“, erzählen die beiden bei einem Stück Erdbeerkuchen im sommerlichen Garten.

Die fürs Frühjahr geplante Peru-Reise wurde abgesagt, und die Hoffnung auf künftige Ausflüge ist „gedämpft“.

Keine Geburtstagsfeier

Abgesagt ist natürlich das Fest zum 75. Geburtstag. Die frühzeitig gedruckte Einladungskarte war umsonst. Übrig bleibt eine Feier im engsten Familienkreis – wahrscheinlich kommen trotz Corona auch die längst erwachsenen Kinder; zwei Töchter und ein Sohn. Ob es eine Party im nächsten Jahr oder auch zum 77. gibt, das lässt Neser noch offen. „Keine Party, bevor man geimpft ist.“

Sein Rückblick auf die Zeit im Kreistag fällt trotz allem positiv aus: „Ich hab das gerne gemacht und dabei viel dazu gelernt.“ Man müsse Zeit investieren, könne aber auch gestalten und seine Anregungen umsetzen. „Man sieht, was daraus wird. Das ist sehr befriedigend. So ein Einsatz lohnt sich“, findet Neser. Und: „Ich bin Jahrgang 1945, meine Kindheit war hart, aber danach ist es gut gelaufen. Da kann man was zurückgeben an die Gesellschaft, für mich heißt das speziell an die Neckar-Odenwald-Kliniken. Das soll nicht erst durch mein Testament passieren, sondern schon früher, in Form einer Stiftung.“

Stiftung zugunsten der Kliniken

Statt Geschenken zu seinem Geburtstag hat sich Karl Heinz Neser deshalb Zuwendungen zu dieser neu gegründeten Einrichtung gewünscht. Wer diesem Wunsch entsprechen will: Spenden an die „Karl Heinz und Kerstin Neser-Stiftung“ sollen den Verwendungszweck „Geburtstag Neser“ tragen und auf das Konto DE33 67450048 0004 379152 gehen. sab

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020