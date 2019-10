Neckar-Odenwald-Kreis.Mit einem Dank für die Gastfreundschaft und besonderer Anerkennung für die Versorgung und individuelle Betreuung alter und schwacher Menschen begrüßte die Fraktionsvorsitzende Heide Lochmann den Geschäftsführer der AWO Peter Maurus, der einen kurzen Abriss über die sozialstaatlichen Aufgaben der Wohlfahrtsverbände gab. Diskutiert wurde über die verschiedenen Modelle der Pflegeeinrichtungen und die Finanzierung.

Im Zentrum der weiteren Diskussion stand die Situation des Kreisaltersheims in Hüffenhardt, wobei es auch darum ging, auf welche Weise die derzeit bestehenden Unsicherheiten für alle Beteiligten am besten gelöst werden können. „Es darf nicht zu einer Notlösung kommen“, so Norbert Bienek, „sondern es muss in allen Dingen auch weit in die Zukunft gedacht werden, von der Gewinnung und Ausbildung der künftigen Fachkräfte, als auch beim Erhalt und der konzeptionellen Weiterentwicklung der Pflegeheime im Kreis.“ Zudem rät er dringend zur Einsetzung eines Koordinators, der die gesamte Pflegeheimsituation im Kreis im Blick hat. Gewürdigt wurde hierbei der Seniorenbericht des Kreises, der eine gute Grundlage für eine solche Aufgabe sei. Kreisrätin Gabriele Teichmann ergänzte, wie notwendig fachlich gute Pflegesatzverhandlungen seien, die auch dem Personal zugute kommen und jedem Haus eine solide Basis gewährleisten.

„Es ist eine politische Entscheidung, das Pflegeheim in Hüffenhardt in Kreisverantwortung zu halten“, so Georg Nelius und. „Und wir müssen uns auch vor Augen führen, was sich durch einen Verkauf tatsächlich zum Besseren verändern würde.“

Zur Situation der Kliniken wurde angemerkt, dass das Votum der Bürger des Kreises wichtig sei: sind sie bereit, die Kliniken auch weiterhin mitzutragen? Positive Rückmeldungen würden auch dem Kreistag den Rücken stärken.

Weitere Themen waren der Erhalt der DHBW in Mosbach als starkem Ausbildungsstandort im ländlichen Raum. Daher pocht die SPD-Fraktion auf die schnörkellose Einhaltung der Konkurrenzklausel, die in der von ihr entworfenen Resolution in den Kreistag eingebracht worden sei. „Schöne Worte helfen nicht weiter, sondern nur das Festhalten an den Grundsätzen, mit denen man den Standort im ländlichen Raum von Anfang an stärken wollte“, unterstrich Dr. Dorothee Schlegel.

Zwei weitere Themen brachte Ralf Schnörr ein: die Mobilfunkversorgung weise noch weiße Flecken auf. „Es ist gut, eine genaue Analyse vorliegen zu haben. Denn nur so kann die Verbesserung zielgerichtet in Angriff genommen werden“.

Große Sorgen bereite jedoch die Schülerbeförderung durch die BRN. Hier sei der Landkreis sehr gefordert und müsse noch mehr als bisher in Vorleistung gehen. „Billig ist nicht immer die kostengünstigste Lösung“. Denn dies gehe in der Regel zu Lasten der Schulkinder, der Eltern und schwäche auch wieder die Lage im ländlichen Raum. Wenn Eltern vielfach zu Taxiunternehmen werden, gehe dies auch zu Lasten des Klimas. spd

