„Es darf keine Denkverbote geben“

Gabriele Metzger (Grüne): „Ich vermisse eine intensivere Diskussion in der Öffentlichkeit und eine Fragerunde. Diese ,Debatte’ heute hilft uns nicht.“ Ihre Parteikollegin und Fraktionsvorsitzende Simone Heitz bemängelte, dass die Bundesregierung und das Land die Verantwortung hin und her schieben. Sie forderte umfassende Informationen. Zudem müsse geklärt werden, was eine mögliche Privatisierung oder Teilprivatisierung der Häuser bedeute und welche Rolle der Landkreis dabei einnehmen würde.

Rainer Houck (CDU) betonte, dass die bestmögliche medizinische Versorgung immer das Ziel gewesen sei. „Heute müssen wir eine angemessene Versorgung aufrecht erhalten. Es darf jedenfalls keine Denkverbote geben.“ Er sei zuversichtlich, dass man sich die Kliniken weiter leisten könne – womöglich aber in einer anderen Größenordnung.

Drastische Worte wählte Hubert Alois Kieser (Freien Wählern). „Bei diesem Ergebnis verschlägt es sogar den apokalyptischen Reitern die Sprache“, sagte er mit ernster Miene. Nach der Einschätzung seiner Fraktion sei noch nicht allen klar, wie dramatisch die Lage sei. Es werde sich zeigen, „inwieweit die Solidargemeinschaft Neckar-Odenwald-Kreis trägt“. Achim Walter (FDP) forderte, dass die Kostenstruktur plausibel und bezahlbar sein müsse. Den Worten seiner Kollegen schloss sich Norbert Bienek (SPD) an. „Wir sind dem Wohle der Kreisbevölkerung verpflichtet“, betonte er.

Bürgerbefragung als Chance?

Tobias Eckert von der AfD brachte eine Bürgerbefragung ins Spiel und kritisierte: „Das Thema Kliniken zeigt beispielhaft, weshalb so viele Bürger frustriert sind. Die Vertreter im Kreistag sind machtlos bei den größten Problemen, selbst die, deren Parteien in der Regierung sitzen“. ms

