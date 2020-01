Erwartungen sinken spürbar

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Nachfrage nach Dienstleistungen für ihre außenhandelsorientierten Mitgliedsunternehmen ist gut, meldet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar in Mosbach in ihrer Jahresbilanz.

Von Januar bis Dezember 2019 wurden von der IHK 6190 Exportdokumente, wie zum Beispiel Ursprungszeugnisse oder Handelsrechnungen, geprüft und bescheinigt. „Wir bewegen uns damit immer noch auf einem guten Niveau, der Trend ist jedoch rückläufig“, so IHK-Geschäftsführer Dr. Andreas Hildenbrand.

Die Vorlage eines Ursprungszeugnisses ist für die Einfuhr von Waren in zahlreichen Staaten in Asien, Afrika, Lateinamerika und im arabischen Raum Voraussetzung. Exportdokumente können auch online beantragt und von der IHK bescheinigt werden, was die Mitgliedsunternehmen der IHK immer mehr nutzen. So sparen die Unternehmen wertvolle Zeit und Geld.

Exportquote 42,8 Prozent

„Produkte und Spitzentechnologien made in Neckar-Odenwald werden weltweit verkauft“, so der Mosbacher IHK-Geschäftsführer. Die Betriebe im verarbeitenden Gewerbe gehen allerdings von einer Stagnation ihrer Geschäfte aus. Die Zahlen belegen das sehr deutlich. Die Exporterwartungen sinken spürbar. So sind die Exportumsätze der heimischen Industrie von Januar bis November 2019 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 7,2 Prozent auf 865 Millionen Euro zurückgegangen. Die Exportquote erreicht 42,8 Prozent. Von den internationalen Märkten erwarten die Industrieunternehmen vorerst keine weiteren Impulse für ihre Geschäfte.

Mit ihren Dienstleistungen ist die IHK in Mosbach zentrale Anlaufstelle für ihre international agierenden Mitgliedsunternehmen im Neckar-Odenwald-Kreis sowie in den angrenzenden Räumen bis Eberbach und Sinsheim.

Für ihre weltweiten Geschäfte außerhalb der EU brauchen die Unternehmen unterschiedlichste Zolldokumente. Viele davon werden bei der IHK in Mosbach unbürokratisch ausgestellt. Ferner informiert die IHK ihre Mitgliedsunternehmen über ausländische Zoll- und Einfuhrbestimmungen, gibt praxisnahe Tipps zum Ausfüllen der notwendigen Warenbegleitpapiere und bietet regelmäßig Exportseminare an.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.01.2020