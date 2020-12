Erstmals ein virtueller Kalender

Neckar-Odenwald-Kreis.Lichterglanz, der Duft nach gebrannten Mandeln und Glühwein, schön geschmückte Büdchen und die heimelige Atmosphäre des Weihnachtsmarktes – so stellt man sich die Adventszeit normalerweise vor. Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür, doch finden in diesem Jahr weder Weihnachtsmärkte statt, noch kann man sich es in den Restaurants und Cafés, aufgrund der Corona-Maßnahmen gemütlich machen.

Freude verbreiten

Um trotzdem Freude in der diesjährigen etwas „dunklen“ Adventszeit zu verbreiten, bietet die Touristikgemeinschaft Odenwald erstmalig einen virtuellen Adventskalender an. Gemeinsam mit den Gastronomen der Region steckt hinter jedem Türchen ein Gutschein der teilnehmenden Betriebe. Die Gastronomie, die aktuell wieder unter dem Teil-Lockdown leidet, stellt Gutscheine, beispielsweise für einen Aperitif oder ein Dessert, welche die Gewinner vor Ort einlösen können.

Über die Webseite der TGO werden täglich vom 1. bis 26. Dezember Türchen geöffnet. Per E-Mail an info@tg-odenwald.de mit dem Stichwort „Türchen 1, Türchen 2, Türchen 3, usw.“ kann an der Verlosung teilgenommen werden. Ebenfalls werden die Türchen in Form von Posts auf Facebook geöffnet. Mit einem Kommentar unter dem jeweiligen Beitrag springt man auch hier in den Lostopf.

Perfektes Geschenk

Eine Winterwanderung macht das Ganze komplett. Bewegung an der frischen Winterluft hilft gegen den Corona-Blues. Warum nicht einfach mal eine Wanderung verschenken? Das outdoor-Wanderbuch „Der Weg ist das Ziel – Neckarsteig“ zusammen mit dem praktischen „Neckar-steig-Schlauchtuch“ ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für leidenschaftliche Wanderer. Damit kann man anderen oder gar sich selbst eine Freude bereiten. Das „Neckarsteigspecial 4“ sowie weitere Geschenkvorschläge findet man im Shop unter www.neckarsteig.de.

