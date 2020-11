Erste Stationen in Betrieb genommen

Neckar-Odenwald-Kreis.Vodafone hat seine ersten 5G-Mobilfunkstationen im Neckar-Odenwald Kreis in Betrieb genommen. Die neuen Stationen in Billigheim, Mosbach und Buchen versorgen die Bewohner mit der mobilen Breitbandtechnologie 5G.

Mittelfristiges Ziel des neuen Infrastrukturprogramms ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung in der Region an das 5G-Netz anzuschließen. Dazu will das Unternehmen zunächst die vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, zunächst an den 50 Mobilfunkstandorten im Landkreis anbringen. Zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von öffentlichen Gebäuden wie Rathäusern und Verwaltungssitzen sowie Wohngebäuden.

Parallel zum Aufbau des 5G-Netzes baut Vodafone das LTE-Netz (4G) im Neckar-Odenwald Kreis aus. Aktuell sind 99,8 Prozent der Bevölkerung im Landkreis an das Mobilfunknetz sowie 93,6 Prozent der Bewohner an das LTE-Netz von Vodafone angeschlossen. Bis Mitte 2021 sollen im Neckar-Odenwald Kreis zwölf weitere LTE-Bauprojekte realisiert werden. Dabei wird an zwei bestehenden Mobilfunkstationen in Seckach und Mudau erstmals LTE-Technologie installiert. Zudem will das Unternehmen an vorhandenen LTE-Standorten in Haßmersheim, Adelsheim, Limbach, Seckach, Ravenstein und Walldürn zusätzliche Antennen anbringen. Außerdem ist ein LTE-Neubaustandort in Zwingenberg geplant.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.11.2020