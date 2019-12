Erste Hilfe für Kliniken dringender denn je

Es gibt viele Ursachen für das Millionen-Defizit bei den Neckar-Odenwald-Kliniken, wie am Mittwoch beim Kreistag deutlich wurde. Erste „Lebenserhaltungsmaßnahmen“ wurden bereits getroffen.

Neckar-Odenwald-Kreis. Als Schock wird in der Medizin ein Zustand beschrieben, der lebensbedrohlich sein kann. Dem Körper fehlt es an Sauerstoff, also werden nur noch die wichtigsten Organe versorgt. Darunter leiden die anderen Organe und auf Dauer der ganze Körper – unbehandelt kann ein Schock sogar tödlich ausgehen. In einem ähnlichen Zustand befinden sich derzeit die Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen und Mosbach: Für das Jahr 2019 wird mit einem Verlust in Höhe von zwölf Millionen Euro gerechnet (wir berichteten). Wie Frank Hehn in der Kreistagssitzung am Mittwoch in Aglasterhausen bestätigte, kann sich diese Zahl noch ändern – im Guten wie im Schlechten. „Das Ergebnis ist katastrophal“, gab der Geschäftsführer der Kliniken zu.

Personalkosten gestiegen

Als Ursachen benannte er unter anderem einen gesunkenen Fallschweregrad bei gleichbleibenden Fallzahlen. Einfach ausgedrückt: Es gab weniger finanziell lukrative Fälle, während das Patientenaufkommen in etwa gleich geblieben ist. Vor allem die Fachabteilung Innere Medizin musste bei der Leistungsentwicklung einen deutlichen Verlust hinnehmen. Hinzu kamen steigende Personalkosten aufgrund der erfolgreichen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Wie Hehn ausführte, waren Assistenzärzte schwer zu finden, weshalb die Klinken Honorarkräfte einsetzen mussten, um die personellen Lücken zu füllen. „Wir haben noch Hausaufgaben zu erledigen, das ist ganz klar“, sagte der seit Anfang des Jahres tätige Geschäftsführer. „Dass fast jede Klinik mit Verlusten zu kämpfen hat, zeigt auch, dass es sich auch um eine Sache der Politik und der Finanzierung handelt.“ Um den Patienten wieder auf die Beine zu bringen, stellte er zusammen mit seinem Stellvertreter Harald Löffler sowie in Rücksprache mit Chefärzten, dem Betriebsrat und weiteren Mitarbeitern der beiden Häuser erste „Behandlungsmöglichkeiten“ vor.

Einige davon wurden bereits umgesetzt: der externe Austausch und die Reduzierung der gesamten Verwaltungsleitung beispielsweise. So gibt es den Job des Personalleiters nicht mehr, dessen Aufgaben werden von der Geschäftsführung übernommen.

Verkauf kostet

Wie Löffler erklärte, stehe der Verkauf des Wohn- und Pflegezentrums Hüffenhardt kurz vor der Ziellinie. Doch dieser spült kein Geld in die Kassen, das Gegenteil ist der Fall. Aus Verantwortung für die Mitarbeiter kommt es 2020 zu zusätzlichen Kosten in Höhe von circa 2,3 Millionen Euro. Wie deutlich wurde, müssen auch zahlreiche kostenintensive Altlasten abgearbeitet werden. Laut Löffler gelingt es nach wie vor nicht, durchgängig erbrachte Leistungen auch zur Abrechnung zu bringen. Als weitere Handlungsfelder nannte er unter anderem ein kostenbewusstes Handeln – etwa beim Verbrauchsmaterial – und die Erhöhung der Anwesenheitsquote. Bei krankheitsbedingten Personalausfällen müsse die Klinik die Krankenzeit zahlen und trotzdem die Versorgung sicherstellen. „Krankheitstage sind für uns besonders teuer“, so Löffler.

Probleme bereiten auch die sogenannten MDK-Rückforderungen, die bereits vielfach kritisiert wurden und bei den NOK-Kliniken in diesem Jahr circa 1,2 Millionen Euro betragen werden. Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) sieht darin ein „Krankenhaus-Bestrafungsgesetz“. Ursprünglich sollte damit der Patient vor zu geringen Verweildauern in den Kliniken geschützt werden. Laut BWKG werden mittlerweile bei einem Großteil der Prüfungen zu lange Verweildauer festgestellt und deshalb Vergütungen gekürzt – dabei lassen die Krankenhäuser ihre Patienten nur länger in ihren Häusern wegen fehlender Kurzzeitpflege- oder Dauerpflegeplätze.

Verunsicherte Mitarbeiter

„Viele dieser Handlungsfelder sind nichts Neues, aber deswegen sind sie nicht weniger wichtig. In diesen Bereichen können wir schnell am meisten bewegen“, betonte Löffler. Einen genauen Maßnahmenkatalog – der auch strukturelle Einschnitte beinhalte – werde mit den Chefärzten erarbeitet und dem Kreistag in der Sitzung am 29. Januar vorgestellt. Bereits an diesem Donnerstag traf sich der Aufsichtsrat, um nicht-öffentlich über weitere Maßnahmen zu diskutieren. Vom Kreistag erhoffte sich Löffler Zuversicht und Unterstützung, denn: „Die zunehmende öffentlichen Fokussierung auf die Kliniken sorgt auch bei den Mitarbeitern für große Unsicherheit.“ Auch Landrat Dr. Achim Brötel bezeichnete die Handlungsfelder als „nicht falsch“. „Aber sie müssten einfach mal umgesetzt werden.“ Die Vorstellung des aktuellen Verlustes sei unbequem und die „ungeschminkte, harte Wahrheit“. Allen Lippenbekenntnissen zum Trotz tue der Bundesgesetzgeber deshalb auch weiterhin nichts zum Erhalt der dringend notwendigen Krankenhausstrukturen im ländlichen Raum, sondern verfolge stattdessen den klaren Kurs, noch mehr Betten und damit Krankenhäuser abzubauen.

Nach der Aussprache (siehe weiterer Bericht) stimmten die Kreistagsmitglieder einstimmig dem Beschluss zu, dass die Geschäftsführung künftig regelmäßig im öffentlichen Teil der Sitzungen über die aktuelle Lage des „Patienten“ berichtet. Außerdem werde der Landkreis die Kliniken weiterhin unterstützen, wenn der Bedarf einer Vorfinanzierung besteht. Der im Kreishaushalt vorgesehene Verlustausgleich kann je nach Mittelbedarf bereits unterjährig in Abschlägen angefordert werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019