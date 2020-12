Eröffnung der Kurzzeitpflegeeinrichtung für April geplant

Heidersbach.Und plötzlich ging es ganz schnell: Innerhalb von drei Tagen stand der Rohbau der Kurzzeitpflegeeinrichtung an der B 27 in Heidersbach – dank einer Modulbauweise. „Derzeit läuft der Innenausbau, dieser wird rund drei Monate dauern“, erklärt Meinrad Edinger, Geschäftsführer des Caritasverbandes des Neckar-Odenwald-Kreises, welcher die Kurzzeitpflegeeinrichtung betreibt, den FN auf Anfrage. 18 Pflegezimmer, Aufenthaltsräume, zwei Therapieräume und eine Teeküche entstehen auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern. Für diese Baumaßnahme investiert der Caritasverband rund 3,5 Millionen Euro. „Wir liegen voll und ganz im Zeit- und Kostenplan. Die Eröffnung ist für den kommenden April angedacht“, so Edinger. „Von Seiten der Gemeinde wurde in dieser Woche der Auftrag für den Gehweg entlang der Bundesstraße bis zur Einfahrt in Auftrag gegeben“, war von Bürgermeister Thorsten Weber zu erfahren. mg/Bild: Sabine Braun

