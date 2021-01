Erlös für Ehrenamtliche

Neckar-Odenwald-Kreis.Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen finden in den Gemeinden, in denen Altpapier üblicherweise von Vereinen gesammelt wird, statt den Straßensammlungen nun Bring-Aktionen statt. Das Altpapier kann samstags bis 17 Uhr an die entsprechenden Sammelstellen gebracht werden. Dort stehen mehrere große Sammelcontainer bereit. Es findet keine Leerung von Altpapier-Tonnen am Haus statt. Daher sollte das Altpapier für die Bringaktion in Kartons oder Bündeln gesammelt werden. Der Erlös der Altpapiersammlung kommt auch bei der Bringaktion dem beteiligten Verein zugute. Das Papier soll in die Container geworfen und nicht daneben gestellt werden. Bei Anlieferung sind die geltenden Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Im Folgenden die Sammelplätze und Termine im Überblick:

Samstag, 6. Februar: Sulzbach, Sportplatz, ursprünglich Straßensammlung des TSV-Sulzbach; Auerbach, am Sportplatz und Parkplatz der Firma Flicker, ursprünglich Straßensammlung der Feuerwehr Auerbach; Höpfingen, an der Festhalle, ursprünglich Straßensammlung von DRK und DLRG; Waldstetten, an der Turnhalle, ursprünglich Straßensammlung von DRK und DLRG; Krumbach, am Sportplatz, ursprünglich Straßensammlung FFW Limbach, Abteilung Krumbach; Seckach, am Sportplatz, ursprünglich Straßensammlung des SV Seckach; Großeicholzheim, an der Schlossgartenhalle, ursprünglich Straßensammlung des SV Großeichholzheim.

Samstag, 20. Februar: Limbach, am Festplatz und am Sportplatz, ursprünglich Straßensammlung FC Limbach.

Samstag, 27. Februar: Allfeld, Parkplatz von Gasthof Engel, ursprünglich Straßensammlung des VfB Allfeld; Waldmühlbach, am Friedhof, ursprünglich Straßensammlung SV Waldmühlbach; Balsbach, an der Schule, ursprünglich Straßensammlung des Fördervereins SV Wagenschwend; Laudenberg, am Sportplatz, ursprünglich Straßensammlung des Fördervereins FV Laudenberg; Wagenschwend, a m Sportplatz, ursprünglich Straßensammlung des Förder-vereins SV Wagenschwend; Lohrbach, Parkplatz an der katholischen Kirche, ursprünglich Straßensammlung des FC Lohrbach; Bofsheim, a n der Buswendeplatte und beim Aussiedlerhof Gramlich, an der Steige 2, ursprünglich Straßensammlung SV Bofsheim.

Die KWiN ist für Anfragen erreichbar unter Telefon 06281/9060.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.02.2021