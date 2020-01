Erfolgreiche Züchter wurden ausgezeichnet

Elztal.Zu seiner traditionellen Jahresabschlussfeier mit Ehrungen der Preisträger für das vergangene Zuchtjahr hatte der Kleintierzuchtverein „Elzbachperle“ seine Mitglieder und Gäste in den Landgasthof „Zur Pfalz“ eingeladen.

Vorsitzender Herbert Sander dankte allen, die sich auch im Züchterjahr 2019 für die Belange des Vereins der Deutschen Kleintierzucht eingesetzt hatten. Besonders gedankt wurde aber den Funktionsträgern und den Vorstandsmitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement und ihre Arbeit im Interesse der gesamten Zuchtgemeinschaft.

In Gemeinschaft eingebunden

Die guten Abläufe bei den Aktivitäten von Lokalschau sowie Jungtier- und Zuchtschau im Züchterheim am „Krähenwald“ würden eindrucksvoll dokumentieren, dass der Kleintierzuchtverein Elztal eng in die örtliche Gemeinschaft eingebunden sei.

Dem Vorsitzenden oblag es anschließend, die Preisträger aus dem Zuchtjahr 2019 mit Ehrenurkunden und Präsenten auszuzeichnen. Titelträger und Platzierte bei den Vereinsmeisterschaften waren in der Sparte Groß- Wassergeflügel mit gleichzeitiger Vergabe des Franz Winzor-Gedächtnis-Preises Mike Gollner mit seinen Araucanas silberhalsig, gefolgt von Florian Höck mit der Rasse Sperber. Den Titel eines Vereinsmeisters bei den Zwerghühnern und Tauben errang Thomas Baier mit Zwerg-Barnevelder braun-schwarz doppelgesäumt. Ihm folgte als 2. Vereinsmeister Tobias Schulz mit Ko-Shamo.

Hohe Punktzahlen wurden laut des Vorsitzenden in der Sparte Kaninchen erreicht, wobei André Bender mit seinen Zwerg-Widder wildfarbig erster Vereinsmeister wurde und gleichzeitig auch den Helmut Seeber-Gedächtnispreis errang. Auf dem 2. Platz folgte Willi Bender mit der Rasse Zwerg-Widder weiß Rotauge. Ein Dank von Herbert Sander galt an dieser Stelle dem Ehrenvorsitzenden Manfred Garbrecht für seine wiederholte Stiftung der Gedächtnispreise.

Preise überreicht

Das beste Tier im Bereich des Nachwuchses stellte Yannik Bergmann mit 0,1 bei seinen englischen Schecken schwarz-weiß. Weitere Ehrenpreise erhielten Gerhard Uhlrich mit New Hampshire, Willi Bender mit Vorwerkhühner, Holländische Zwerghühner und Zwerg-Widder, Mike Gollner mit Araucana, Florian Höck mit Sperber, Tobias Schulz mit Show-Racer, Kingtauben, Indianer und Ko-Shamo, Alois Beichert mit Kingtauben, Thomas Baier mit Zwerg-Barnevelder sowie André Bender mit Kleinwidder und Zwerg-Widder.

Sehr erfolgreich wurden die Farben des Elztaler Vereins durch Tobias Schulz vertreten. So errang er auf der Bezirkssonderschau des Kingclubs anlässlich des 50-jährigen Bestehens in Grombach das begehrte „Grombacher Band“ mit seinem Spitzentier und der Höchstnote 0,1 Kingtaube vielfarbig. Auch bei der King-Sonderschau des King-Clubs Deutschland in Steinenbronn erreichte er mit seinen Tauben überdurchschnittliche Ergebnisse.

Rückzug von Amt

Mit einem Ausblick auf das anstehende Vereinsjahr und der Ankündigung nach 34 Jahren in der Funktion als Vorsitzender und 16 Jahren in der Stellvertreterfunktion nicht mehr bei der Jahreshauptversammlung zur Wahl zur Verfügung zu stehen, leitete Herbert Sander zum geselligen Teil über. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020