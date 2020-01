Eine Reihe von Straßen im Kreis wird erneuert

Neckar-Odenwald-Kreis.Welche Bundes- und Landesstraßen in der Region in diesem Jahr saniert, erweitert oder weitergebaut werden, hat das Regierungspräsidium Karlsruhe vorgestellt. „Die Maßnahmen sind dringend notwendig und somit erfreulich“, sagte der Leiter des Baureferates Nord, Michael Lumpp. „Andererseits bedeutet dies, dass nahezu während des ganzen Jahres Baustellen in der Region vorhanden sein werden und es zu Staus und Umleitungen kommen wird.“ Im Kreis gibt es folgende Baustellen:

Bundesstraße 27: Ausbau auf drei Fahrspuren zwischen der Abfahrt Buchen-Süd und der Abzweigung der Landesstraße 523 in Richtung Mudau. Die Maßnahme soll im zweiten Quartal beginnen und bis Jahresende fertiggestellt sein. Eine längere Vollsperrung ist nicht geplant. Während der Arbeiten soll der Verkehr überwiegend in beiden Richtungen fließen können.

Bundesstraße 27: Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen dem Mosbacher Kreuz und Neckarzimmern/Steinbach. Die Maßnahme soll im zweiten Quartal beginnen und im dritten Quartal fertiggestellt sein. Während der Arbeiten werden die jeweiligen Bauabschnitte voll gesperrt beziehungsweise in eine Richtung als Einbahnstraße freigegeben.

Bundesstraße 292: Neubau der Ortsumgehung Adelsheim. Die Fertigstellung des 2017 begonnenen Projekts ist für 2021 geplant.

Landesstraße 518: Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Rinschheim und Altheim. In Altheim wird zudem ein Teil der Ortsdurchfahrt saniert. Während der Arbeiten werden die Bauabschnitte voll gesperrt.

Landesstraße 522: Erneuerung der Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt Hettingen. Während der Arbeiten wird der Abschnitt voll gesperrt.

Landesstraße 589: Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Lohrbach und Weisbach. Während der Bauarbeiten wird der Abschnitt voll gesperrt.

Landesstraße 634: Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Oberdielbach und Schollbrunn. Während der Arbeiten wird der Abschnitt voll gesperrt.

