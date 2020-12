Neckar-Odenwald-Kreis.Der Landrat wurde vom Kreistag einstimmig ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Dienstleistungsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (Digeno) den Beschluss zur Festsetzung des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2021 zu fassen. „Der Digeno geht’s gut, das ist eine gesunde Kreis-Tochter“, so Roland Burger. Die Digeno will auch weiter möglichst viele Hilfeempfänger an den ersten Arbeitsmarkt heranführen. 2021 sollen trotz Corona die Umsätze stabil gehalten, die Geschäftsbereiche konsolidiert und ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden.

Den größten Kostenblock bilden die Personalkosten mit rund 70 Prozent für die rund 40 Beschäftigten, darunter ehemalige ALG II-Bezieher und 20 Stamm- und Anleitungskräfte. Der Investitionsplan 2021 beinhaltet verschiedene Anschaffungen zur Sicherung der Geschäftstätigkeit. Zudem ist eine Grundsanierung des Nebengebäudes in der Scheffelstraße in Mosbach vorgesehen, die die Digeno selbst finanzieren will. Kredite sind nicht geplant. sab

