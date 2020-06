Neckar-Odenwald-Kreis.Der Facebook-Post von Charlotte Schneidewind-Hartnagel wegen der Weigerung von Landrat Dr. Achim Brötel, ihr die Teilnahme am Pressetermin zur Vorstellung der neuen Geburtshilfestation am Buchener Krankenhaus zu ermöglichen und die darauffolgende Presseberichterstattung, hat der Abgeordneten eine Flut von Zuschriften beschert. Auf Facebook hat sie nun erklärt, warum sie sich spontan – und für den Landrat sicher auch überraschend – entschlossen hatte, an dem Pressegespräch teilzunehmen, zu dem sie nicht eingeladen war.

„Die Geburtshilfestation hat erst vor wenigen Wochen, nach der Schließung in Mosbach, ihren neuen Betrieb aufgenommen. Es ist klar, dass solche Umstellungen für alle Beschäftigten mit hohem Aufwand verbunden sind. Vor diesem Hintergrund habe ich mich, nachdem ich über Umwege von dem Pressetermin erfahren hatte, spontan entschlossen mir das Resultat des Umbaus anzusehen“, so Schneidewind-Hartnagel. Es sei für sie eine Selbstverständlichkeit, sich persönlich ein Bild von der neuen Situation in Buchen zu machen. Ein Termin extra für mich, hätte Organisation und Unruhe auf der Entbindungsstation zur Folge. Ich wollte die Chance nutzen, diese zusätzliche Belastung zu vermeiden. Nur deshalb habe ich mich kurz vor dem Termin ins Auto gesetzt und bin nach Buchen gefahren, um mich als Bundestagsabgeordnete dem Pressetermin anzuschließen“, erklärte die Grünen-Politikern. „Dass mir der Landrat durch sein Hausverbot diese Informationschance beschnitt und mich auf einen Extratermin verwies, hat leider meine gute Absicht konterkariert“, meinte Schneidewind-Hartnagel. Sie habe die Beschäftigen des Krankenhauses, die Hebammen und die Gebärenden und Wöchnerinnen nicht unnötig zusätzlich stören oder gar gefährden wollen. Das Angebot der Klinikleitung und des Landrates, für sie einen eigenen Termin durchzuführen, schlage sie deshalb aus, werde sich aber – falls sie eingeladen werde – an einer Informationsführung für den Aufsichtsrat der Kliniken und weiterer Politiker beteiligen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.06.2020