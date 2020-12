Eine einmalige Chance

Sag mal, Mesud, habt ihr eigentlich auch irgend so ein Fest, bei dem ihr feiert, dass Gott auf die Erde kommt oder so?“, fragt der junge Mechaniker seinen türkischen Kollegen. Wir sitzen am Vespertisch in einem metallverarbeitenden Betrieb. Schon ein paar Jahre her. Ich überbrücke dort die Zeit zwischen Studium und Vikariat. „Nö, ich wüsste nicht!“, antwortet Mesud nach kurzem Überlegen. „Schade eigentlich, sonst hätten wir vielleicht bald einen weiteren Feiertag bei uns“, gibt der Fragesteller zurück und das Tischgespräch wechselt bald das Thema.

Mich lässt dieser winzige Dialog bis heute nicht los.

Ich sitze daneben und bin nicht schlagfertig genug. Da spricht ein Kollege in seinen Worten einen der zentralen christlichen Glaubensinhalte an – und ich bringe den Mund nicht auf!

Aber was hätte ich denn sagen können? Schlagfertigkeit ist ja bekanntlich das, was einem auf dem Heimweg einfällt, das man hätte sagen sollen.

Nach zwölf Semestern Theologie wäre ich vielleicht in der Versuchung gewesen, über Präexistenz und Inkarnation zu philosophieren. Hätte keiner verstanden. Aber was dann?

„Das ist ja gerade der größte Schatz unseres Glaubens!“, hätte ich vermutlich einwerfen sollen. „Dass Gott Mensch wird, das gibt’s doch eigentlich gar nicht. Eher andersrum: Menschen wollen wie Gott sein, sich unsterblich machen.“

Bevor dann die allgemeine Politikerschelte losgegangen wäre, hätte ich vielleicht noch ergänzen können, dass es das keiner anderen Religion gibt: Stets suchen dort Menschen einen Weg zu Gott. Sie versuchen, ihr Leben so zu gestalten, dass es am Ende „irgendwie reicht“, um vor Gott bestehen zu können.

Dazu gehört viel Aufopferung, manchmal auch Angst vor diesem richtenden Gott. Als Christen feiern wir das andere: Gott kommt zu uns. Ganz zerbrechlich. Nicht als mächtige Lichtgestalt. Nicht als der, der dreinhaut und Missstände mit Macht besiegt.

Nein, er fängt ganz klein an: Wer Gott sehen will, muss in diese Futterkrippe schauen, in der ein hilfloses Baby liegt. Dieses Neugeborene schreit gerade danach: „Wenn du die Welt so ansiehst, wie du mich ansiehst, dann wird es dich und die Welt verändern! Du brauchst dich nicht zu ereifern für Gott!“

Vielleicht hätte ich ja sogar einen Bogen schlagen können von der Krippe zum Kreuz und der Auferweckung. – Eine einmalige Chance. Verpasst!

Aber die einmalige Chance, die Weihnachten uns bietet, sollten wir ergreifen: den menschgewordenen Gott zu „betrachten“, uns hineinbegeben in diese Anschauung Gottes. Ohne allen Kitsch, der in diesem Jahr zwangsweise ohnehin meist wegfällt oder gerade wegen der Einschränkungen noch mehr zelebriert wird. Besonders eindrücklich hat Paul Gerhardt dieses Anschauen des Gottessohnes in der Krippe in Lied-Worte gefasst: „Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht sattsehen; und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen.“

Wer so Christus betrachtet, der wird von der Krippe weggehen und diese Liebe Gottes selber weitergeben, weil er Christus „in, an und bei“ sich trägt.

Diese einmalige Chance bietet sich nicht nur an Weihnachten. Gott gibt sie uns.

Bernhard Schaber-Laudien, evangelischer Militärpfarrer in Hardheim/Walldürn

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020