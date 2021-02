Einbruch in eine Lagerhalle

Unterschwarzach.Einbrecher verschafften sich zwischen Dienstag, 26. Januar, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 27. Januar, 7 Uhr, unbemerkt Zutritt zu einer Lagerhalle einer Zimmerei in Unterschwarzach. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu der Firma in der Breitenbronner Straße und öffneten gewaltsam eine Tür. Im Inneren machten sich die Unbekannten über das hochwertige Werkzeug her und entwendeten dieses, so die Polizei. Insgesamt stahlen die Diebe Werkzeuge im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

{element}

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.02.2021