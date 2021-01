Ein Todesopfer nach Wohnhausbrand

Mosbach.Bei einem Wohnhausbrand in Mosbach ist am Dienstag eine bislang unbekannte Person ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gemeldet wurde das Feuer gegen 16.15 Uhr. Eine Zeugin meldete zunächst dunkle Rauchschwaden aus dem Haus in der Mönchhofgasse. Als die Feuerwehr eintraf, stand der untere Teil des Gebäudes bereits in Flammen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.01.2021