Ein Ständchen gegen die Einsamkeit

Zur Adventszeit hat sich das „Help! Sommermärchen-Team“ etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Der Verein bescherte den Bewohnern von 22 Pflegeeinrichtungen eine Überraschung.

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Corona-Pandemie und ihre Konsequenzen führen auch zu einigen Einschränkungen im Vereinsgeschehen mit noch nicht absehbaren Auswirkungen. Das ehrenamtliche Gemeinschafts- und Sozialwesen ist dadurch enorm belastet. Auch beim vollumfänglich auf die Unterstützung sozialer Projekte ausgerichteten „Help! Sommermärchen-Team“ kamen die Aktivitäten zwangsweise zum Erliegen und somit sind auch die Hilfsmöglichkeiten, also das Ziel des Vereins, praktisch völlig unterbunden, da die Benefiz-Events „Lausenberg-Festival“ und „Caribic-Revival“ ausfielen und so keine Erlöse generiert werden konnten. Trotz dieser Ausfälle aber ist es dem „Help!“-Team“ eine Herzensangelegenheit, jetzt zum Advent etwas Musik und Freude vor allem in die Seniorenheime zu bringen. Die Verantwortlichen haben sich daher etwas Besonderes einfallen lassen: Ein Premieren-Event, nämlich die erste „Adventslichterfahrt“ im Neckar-Odenwald-Kreis.

Zusammen mit den lokalen Bands, die bei den seitherigen Benefiz-Veranstaltungen des Vereins mit von der Partie waren, hat der Verein am ersten Adventssonntag eine „Lichterfahrt“ zu 22 Senioreneinrichtungen organisiert.

Für Bewohner und Personal

Als Zeichen der Hoffnung wurde dabei den besonders durch die Einschränkungen betroffenen Heimbewohnern und dem Pflegepersonal in Absprache mit den Heimleitungen unter Beachtung der Hygiene-Vorgaben in deren Außenbereich jeweils ein Ständchen dargeboten. Zudem erhielt jede Einrichtung ein „Lichterbrett“ mit aufgesteckten Kerzen als Erinnerungspräsent.

Verbunden mit guten Wünschen für Bewohner und Personal wurde zudem mit den letzten verfügbaren Mitteln des Vereins ein finanzieller Zuschuss für interne weihnachtliche Aktivitäten an die Einrichtungen übergeben.

Die Aktion sollte aufmunternde Impulse setzten. Sie gestaltete sich äußerst positiv, wurde für die angesteuerten Heime, aber nicht minder auch für die beteiligten Akteure, zu einem nicht erwarteten überschwänglichen Erfolg.

In Anbetracht der augenblicklich für alle Pflegeeinrichtungen und deren Personal besonders schweren Zeit hat der Verein zusätzlich auch noch die beiden Krankenhäuser in Buchen und Hardheim in seine Adventsaktion miteinbezogen. Der Verein „Help! Sommermärchen-Team“ dankt allen an der Aktion beteiligten Interpreten, Musikanten und Organisatoren für ihren Einsatz und ganz besonders auch den Gemeindeverwaltungen für die Kooperation. Verbunden damit hegen die Verantwortlichen natürlich auch die Hoffnung auf ein doch wieder erfreulicheres gesellschaftliches Leben im Jahr 2021.

Alle Einsätze erfuhren ein überzeugendes Feedback, wie aus den Reaktionen seitens der Einrichtungen zu vernehmen war. Die „Lichterfahrt“ erwies sich als eine beeindruckende Abwechslung im beeinträchtigten Alltag der Heime und gleichzeitig als froh stimmender Einstieg in die Adventszeit.

Spürbare Begeisterung

Die Überraschung und Begeisterung der Senioren war allseits erkennbar, trotz der leider nur im Außenbereich möglichen Auftritte, und erwies sich auch als berührende Erfahrung für die Interpreten und Musikanten. Aus den Dankesworten für die unvergesslichen Adventsgrüße, verbunden mit dem Gefühl der Freude über das „Nicht-Vergessen-Sein“, ging die Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen hervor.

Folgende Einrichtungen wurden besucht: in Adelsheim Pflegeheim „Homecar“ und Seniorenbetreuung „Götz“ in Sennfeld; in Buchen ASB-Seniorenzentrum „Rühlingshof“, Pflegeheim „Sonnengarten“, Seniorendienste „Helmuth Galda-Haus“, Caritas-Pflegeheim „St. Josef“ Waldhausen und AWO-Senioren-Wohnanlage „Haus Ruben“; in Hardheim ASB-Seniorenheim „Am Postareal“, Pflegeheim „Baulandhaus“, Betreutes Wohnen „Haus Vital“ und Ambulanter Pflegedienst „Hand in Hand“; in Limbach Seniorenzentrum „Katharina von Hohenstadt“; in Mudau Seniorenpflege „Strüth I“ und Seni-orenresidenz „Haus Theresa“ in Steinbach; in Osterburken Seniorenresidenz „Sonneneck“, Wohnheimzentrum Residenz „Märchenwald“, AWO-Pflegezentrum; in Schefflenz DRK-Pflegeheim; in Walldürn Geriatrie-Zentrum „St. Josef“, Odenwald-Hospiz, AWO-Wohnanlage „Maria Rast“, Johannes-Diakonie „Haus am Limes“. An den Ständchen waren beteiligt: Die Interpreten Sarah Pfannenschwarz (Buchen), Julia Scholz (Dittwar), Alexa Graser (Altheim), Lukas Schäfer (Buchen) und Ralf Moll (Osterburken) und die Harfenistin Theresa Kraus (Seckach) sowie Solomusikanten der Bands „Until Riot“ (Schefflenz), „Villa“ (Buchen), „Akkordeana“ (Götzingen) und des Gesangvereins Hardheim.

