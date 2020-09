Ein Ort zum Abschalten und Auftanken

Neckar-Odenwald-Kreis.Ende August fand in Birkenau-Löhrbach im Corona bedingten kleineren Kreis ein Vorstellungstermin für ein Heimat-Magazin statt. Die Initiatorin Petra Arnold präsentierte „My Odenwald“ und acht Tage später scheint die erste Ausgabe schon zu einem Selbstläufer geworden zu sein, denn jede will dies haben.

Aufgewachsen im südhessischen Wald-Michelbach hatte sich die Fotografin und Autorin erst mal für ferne Ziele interessiert. Längere Reisen, Aufenthalte in San Francisco und der neue Lebensmittelpunkt Mannheim waren immer verbunden mit fotografischen Streifzügen. Im Fokus standen – und stehen – dabei immer Menschen und dass, was sie antreibt. Vor einigen Jahren wurden erstmals auch Menschen im Odenwald porträtiert, Kunst und Kultur dokumentiert sowie Reportagen über die ehemalige Heimat erstellt. Dabei stieß Petra Arnold auf großes Traditionsbewusstsein gepaart mit frischen Ideen, auf alteingesessene Originale und junge kreative Köpfe und auf viele innovative Unternehmen in der ganzen Region. Die ausgiebigen Ausflüge in der sanft hügeligen Landschaft des Odenwaldes wurden für Sie eine neue Kraftquelle – ein Ort, wo Ruhe und Weite herrschen, um abzuschalten und aufzutanken. Durch die Begegnungen mit ganz unterschiedlichen Menschen und beim In-der-Natur-Sein hat Sie ihre Heimat mittlerweile neu kennen- und lieben gelernt. Ihre Entdeckungen hat Sie gemeinsam mit Journalisten und Filmemachern zu Reportagen zusammengetragen. Daraus wurde Ende 2017 das Online-Magazin „myodenwald.de“. Die Idee, die beliebte Seite „My Odenwald“ als Printversion zu realisieren, war ein Wunsch, dem die finanzielle Basis zunächst fehlte. Aber es gab Leute, die dafür sofort Feuer und Flamme waren. Zu jenen gehört auch Christian Jöst, Geschäftsführer des Schleifmittelherstellers Jöst Abrasives. Gemeinsam mit seiner Familie lebt er im Odenwald und brennt für die Region. Dass die erste Druckausgabe nun, nach einer Corona-Lockdownphase aufgelegt wurde, ist wesentlich der Unterstützung von Jöst Abrasives und der Familie Jöst zu verdanken.

Das hochwertig hergestellte Heimat-Magazin „My Odenwald“ ist aktuell kostenlos an exklusiven Stellen im gesamten Odenwald – in Hessen, Baden und Bayern (eine Auflistung der Auslagestellen ist auf der Homepage zu finden) erhältlich oder kann direkt über den Webshop bezogen werden.

