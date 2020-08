Der Caritasverband für den Neckar-Odenwald-Kreis baut in Heidersbach ein Heim für solitäre Kurzzeitpflege. Beim offiziellen ersten Spatenstich lobten die Redner das Konzept und den Standort.

Neckar-Odenwald-Kreis. Neben der Bundesstraße, am Ortsausgang in Richtung Mosbach auf der rechten Seite, baut der Caritasverband für den Neckar-Odenwald-Kreis ein Pflegeheim, das 18 Plätze nur für Kurzzeitpflege bieten soll. „Das ist ein Novum für Baden-Württemberg“, stellte Geschäftsführer Meinrad Edinger fest. Das Gebäude wird eingeschossig in Modulbauweise errichtet. Auf einer Grundfläche von rund 1000 Quadratmetern wird es über 18 Pflegezimmer, Aufenthaltsräume, eine Teeküche und zwei Therapiezimmer verfügen. Insgesamt sollen dort zehn bis zwölf Personen beschäftigt sein.

Der Caritasverband investiert insgesamt rund 3,5 Millionen Euro für diese Baumaßnahme. Davon übernimmt das Land Baden-Württemberg 900 000 Euro aus einem vor gut eineinhalb Jahren geschaffenen Sonderförderprogramm sowie 100 000 Euro die Deutsche Fernsehlotterie.

„Schlag auf Schlag“

Wie Edinger erläuterte, sollen in dem neuen Heim Pflegebedürftige unterkommen, deren pflegende Angehörige kurzzeitig wegen Urlaubs oder eigener Krankheit verhindert seien. Außerdem soll dort nach der Entlassung von Pflegebedürftigen aus einer Klinik die Umstellung in die häusliche Pflege erleichtert werden. „Wir wollen hier einen guten Übergang in die Häuslichkeit schaffen“, sagte Edinger. Darüber hinaus ließen sich in dem Heim Wartezeiten zwischen einem Klinikaufenthalt und einer Reha-Maßnahme überbrücken. Denn in dem Heim sei gewährleistet, dass Behandlungen und Therapien fachgerecht fortgeführt würden. „Jetzt geht es Schlag auf Schlag“, kündigte der Caritas-Geschäftsführer an. Denn ein Generalunternehmer werde das Heim in modularer Bauweise errichten und dabei auch Handwerker aus der Region beauftragen. Für das kommende Frühjahr ist die Eröffnung geplant. Meinrad Edinger bedankte sich beim Landkreis, bei der Gemeindeverwaltung, der Einwohnerschaft von Heidersbach und allen Unterstützern des Projekts.

Auch Landrat Dr. Achim Brötel freute sich über das Projekt an sich und über den kurzen Zeitraum von eineinhalb Jahren, der zwischen der Idee und dem Baubeginn liege. Er wies darauf hin, dass rund zwei Drittel aller Pflegebedürftigen zu Hause von Angehörigen betreut würden. Für diese bedeute diese Aufgabe eine hohe zeitliche, physische und psychische Belastung. Außerdem seien sie sehr eingeschränkt darin, erwerbstätig zu werden. Umso wichtiger sei es, dass mit dem neuen Heim eine Möglichkeit geschaffen werde, Pflegebedürftige zeitlich befristet in ein Heim unterzubringen. Bisher war dies nur in konventionellen Pflegeheimen möglich, falls dort Plätze frei waren. Eine Kurzzeitunterbringung kann man dort allerdings nicht langfristig planen. Das werde sich mit dem neuen Kurzzeitpflegeheim in Heidersbach ändern. Brötel dankte dem Caritasverband und allen am Projekt Beteiligten für ihre Arbeit.

Zeitraum zu lang

„Planen macht in der heutigen Zeit keinen Spaß mehr“, merkte Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber in seiner Ansprache an. Anders als der Landrat hält er den Zeitraum von 17 Monaten von der Idee bis zum Baubeginn für ein Pflegeheim für zu lang. „Die neue, rund 1000 Meter lange Brücke in Genua ist knapp zwei Jahre nach dem tragischen Einsturz in Betrieb genommen worden“, stellte er fest. Umso mehr freue er sich über den offiziellen Baubeginn des Modellprojekts in Heidersbach. Er hält den Standort des neuen Heims zwischen den beiden Krankenhausstandorten Mosbach und Buchen für ideal. „Herzlichen Dank dem Caritasverband für die sehr weise Standortentscheidung!“ Außerdem dankte er dem Land, dem Landkreis, dem Regionalverband Rhein-Neckar und dem Regierungspräsidium Karlsruhe für die pragmatische Zusammenarbeit. Sobald das Gebäude fertiggestellt und das Ortsschild in Richtung Mosbach verlegt worden sei, werde die Gemeinde einen Beitrag zur Sicherheit an diesem „stark frequentierten Ort“ leisten. „Wir werden dann ein festes Tempomessgerät installieren“, kündigte der Limbacher Bürgermeister an.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.08.2020