Ein ICE fährt durch Osterburken – täglich zwei Mal

Osterburken.Wegen Bauarbeiten auf der Schnellfahrstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart, die voraussichtlich bis Oktober andauern, müssen die Züge auf Umwegen zu ihren jeweiligen Zielbahnhöfen gelangen (die Fränkischen Nachrichten berichteten). So fährt in Osterburken seit knapp einer Woche immer frühs und abends ein Sprinterpaar durch den Bahnhof. Angehalten wird zwar nicht – der nächste Stopp wird erst in Heilbronn beziehungsweise Würzburg gemacht – aber bestaunen kann man den ICE trotzdem. Jeden Morgen um kurz nach 7 Uhr fährt er in Richtung Lauda. Der Gegenzug passiert die Römerstadt um kurz vor 20.30 Uhr. Bild: Edgar Wagner

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.04.2020