Ein außergewöhnliches Musikerlebnis genießen und dabei etwas Gutes tun: Das können Musikfreunde am Dienstag, 26. November, in Walldürn.

Neckar-Odenwald-Kreis. Gewalt gegen Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung, die in Deutschland jeden Tag geschieht. Sie findet in allen Lebensbereichen statt und zieht sich durch alle sozialen Schichten. 22 Prozent aller Frauen in Deutschland erfuhren seit ihrem 15. Lebensjahr häusliche Gewalt durch ihren (Ehe-) Partner, jede achte Frau über 15 Jahren wurde mindestens einmal in ihrem Leben Opfer sexueller Gewalt. Dies geht aus einer entsprechenden EU-Studie hervor (FRA 2014). Die Folgen für die Opfer sind gravierend und verhindern oftmals auch langfristig ein Leben in Normalität. Auf der UN-Generalversammlung wurde vor 20 Jahren der 25. November zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen bestimmt. Alljährlich sollen so das öffentliche Interesse auf die Gewalt gegen Frauen gelenkt und Strategien zur Bekämpfung in den Mittelpunkt gerückt werden.

Auch der aktuelle GesellschaftsReport Baden-Württemberg widmet sich diesem Thema und beleuchtet die Arbeit der Fachberatungsstellen bei häuslicher und sexueller Gewalt in Baden-Württemberg. „Jede Frau, die Opfer von häuslicher oder sexueller Gewalt wird, ist eine zu viel. Jede von ihnen muss schnelle, hochqualifizierte Unterstützung und Schutz erfahren“, sagte Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha im Vorfeld des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am Freitag in Stuttgart.

Frauen und Kindern helfen

Damit im Neckar-Odenwald-Kreis auch weiter betroffenen Frauen und Kindern geholfen werden kann, veranstalten der Verein „Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis – Verein zur Förderung der Kommunalen Kriminalprävention“ und das Polizeipräsidium Heilbronn ein Benefizkonzert, das Teil des Programms zum 1225-jährigen Bestehen der Stadt Walldürn ist.

Eines der renommiertesten Berufsblasorchester Deutschlands, das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg, wird am Dienstag, 26. November, um 19 Uhr in der Wallfahrtsbasilika St. Georg in Walldürn zu hören sein. Damit können sich Freunde der Orchestermusik auf ein Spitzenensemble freuen, das, klassisch besetzt mit Blech- und Holzbläsern und einer Schlagzeuggruppe unterschiedlichste Stilrichtungen in seinem Repertoire vereint.

Der Eintritt ist kostenlos und es wird zu Spenden zugunsten des Fördervereins Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis aufgerufen. Laut Polizeipräsident Hans Becker vom Polizeipräsidium Heilbronn, der den Auftritt des gefragten Orchesters ermöglicht hat und auch die Idee zu der Veranstaltung hatte, werden sämtliche Unkosten durch Sponsoren abgedeckt, so dass alle Spenden eins zu eins an den Förderverein weitergereicht werden.

Am Donnerstag weilte Becker im Polizeirevier Buchen, um noch einmal die Werbetrommel für das Konzert zu rühren und auf die Spendenmöglichkeit für eine „immens wichtige Einrichtung“ hinzuweisen.

„Häusliche Gewalt kommt quer durch alle Schichten vor“, machte der Polizeipräsident deutlich. In der Vergangenheit habe man schon mit Hilfe von Bäcker- und Metzgertüten auf die Problematik aufmerksam gemacht. Auch den Film „Das Schweigen brechen“ von Heidi und Bernd Umbreit, der die Situation von betroffenen Frauen, die sich im Frauen- und Kinderschutzhaus aufhalten, habe die Polizei finanziell unterstützt.

Zahl der Fälle steigt

Seit sich die Polizei mit dem Thema auseinandersetze, steige die Zahl der Fälle. Waren es im Kreis 2014 noch 67 Fälle häuslicher Gewalt mit 60 weiblichen Opfern, so stieg die Zahl 2018 auf 90 (74). In Baden-Württemberg sei die Zahl der Opfer im Zehn-Jahres-Zeitraum von 10 886 auf 12 125 im Jahr 2018 gestiegen. „Doch wir müssen von einer hohen Dunkelziffer ausgehen“, machte der Polizeipräsident deutlich. Nicht überall gebe es in Deutschland flächendeckend Frauenhäuser, weshalb im Kreis auch Opfer aus anderen Landkreisen aufgenommen werden müssten. Auch das führe dazu, dass die Plätze knapp sind. Landesweit fehlen über 600 Plätze.

Auch Landrat Dr. Achim Brötel, der auch Vorsitzender des Vereins „Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis“ ist, freut sich auf den musikalischen Höhepunkt in Walldürn: „Dieser Abend wird ein ganz besonderes Erlebnis. Und Sie helfen damit gleichzeitig unmittelbar Frauen und Kindern, die oft Opfer von Gewalt geworden sind.“ borg/pm

