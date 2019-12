Ehrennadel für Karl Heinz Neser

Obrigheim.Insgesamt sieben Wahlperioden gehörte der langjährige Kreisrat des Neckar-Odenwald-Kreises, Karl Heinz Neser, seit 1985 auch den Gremien in der Region Rhein-Neckar an. Dafür wurde er nun in der jüngsten Verbandsversammlung des Verbands Region Rhein-Neckar mit der Ehrennadel in Gold geehrt.

Verbandsvorsitzender Landrat Stefan Dallinger stellte bei der Ehrung Nesers Einsatz für die Belange des ländlichen Raums heraus. Zugleich erinnerte Dallinger an seine vielfältigen Beiträge zur regionalen Geschichte und die erfolgreiche Beteiligung des von ihm geführten Heimatvereins Obrigheim am Wettbewerb „Landschaft in Bewegung“, wo der restaurierte Mörtelsteiner Kalkofen mit einem Hauptpreis ausgezeichnet wurde.

