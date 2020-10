Ehrenamtliches Engagement gewürdigt

Neckar-Odenwald-Kreis.Einen Scheck für den DRK-Kreisverband Buchen gab es am Freitag beim Besuch von Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), bei ihrem Besuch in Altheim (siehe weiteren Bericht auf Seite 15). Die Ministerin würdigte damit das Engagement ehrenamtlicher Helfer des Kreisverbands in Zeiten der Corona-Pandemie.

Das Ministerium habe in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Landkreistag die Sondermaßnahme „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern.“ gestartet. Die Pandemie treffe besonders auch hilfsbedürftige Menschen, Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen oder Behinderungen, Menschen, die sich in sozial schwierigen Lebensverhältnissen befinden, in Armut leben oder obdachlos sind. Gerade in ländlichen Räumen ist es für diese besonders schutzbedürftigen Gruppen schwierig, sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Der DRK-Kreisverband biete hier mit seinem Lebensmittelservice solchen Menschen Hilfe und Unterstützung.

Die ehrenamtlich getragene Nahversorgung stehe dabei vor neuen Herausforderungen. Denn: Schutzausrüstungen und Vorkehrungen zur Einhaltung der Abstandsregeln brauchen extra Ressourcen. Klar ist, Hilfsangebote, insbesondere zur Lebensmittelversorgung, sind existenziell. Das Ministerium setze hier an und wolle Initiativen finanziell unterstützen, die Bürger versorgen.

Gezielte Unterstützung

So soll die neue Sondermaßnahme „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern.“ gezielt ehrenamtlich „helfende Hände“ auf dem Land ansprechen und unterstützen. Mit den Fördermitteln des BMEL sollen zusätzliche, aufgrund der Corona-Pandemie anfallende Mehrbelastungen finanziell aufgefangen werden, für die den ehrenamtlichen Initiativen keine Eigenmittel zur Verfügung stehen.

Sie übergab an Lina Schwind, DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Horvath und den DRK-Kreisvorsitzenden Roland Burger einen Scheck über 6087 Euro. mar

