Durch Fahrlässigkeit infiziert?

Gabriele Slabschi erlebte Weihnachten und Silvester im Krankenhaus. Nach einer Corona-Infektion hatte sich ihr Zustand zunehmend verschlechtert. Die gesundheitlichen Folgen merkt sie noch immer.

Neckar-Odenwald-Kreis. Es begann mit einem hartnäckigen Husten, den Gabriele Slabschi aus Mudau an einem Samstag Mitte Dezember den kalten Temperaturen zuschrieb. Als sie montags zur Arbeit kam, wurde sie jedoch informiert, dass es im Betrieb einen Positivfall mit SARS-CoV-2 gibt und sie sich als Kontaktperson in häusliche Quarantäne begeben müsse. Auf dem Heimweg suchte sie in Walldürn direkt ihren Hausarzt auf und ließ einen PCR-Abstrich durchführen.

Gegen Auflagen verstoßen

Im weiteren Verlauf erfuhr sie, dass ihre Infektion und die Ansteckung mehrerer Kollegen möglicherweise auf einen gravierenden Verstoß einer außenstehenden Person gegen Quarantäneauflagen zurückzuführen sind. Dieses fahrlässige Verhalten beschäftigt mittlerweile auch die Behörden, da dadurch andere Menschen in Gefahr gebracht wurden.

Am Dienstag hatte die 58-jährige dann Gewissheit: Das Ergebnis des PCR-Abstrichs vom Vortag war positiv, sie hatte sich angesteckt. Zunächst plagte sie weiter nur der Husten, aber ab Donnerstag bemerkte sie eine zunehmende Kurzatmigkeit bei geringster Anstrengung, während Fieber als Symptom zunächst völlig fehlte. Am 18. Dezember wurde sie auf die Isolierstation A31 im Buchener Krankenhaus aufgenommen und es wurde eine Lungenentzündung diagnostiziert. Zwei Tage später wurde sie bei zunehmenden Atembeschwerden auf die Intensivstation verlegt und erhielt hochdosierten Sauerstoff. Eine chronische Nierenerkrankung, die sie im Alltag bis dahin nicht weiter beeinträchtigt hatte, stellte in diesem Zusammenhang einen nicht zu unterschätzenden Risikofaktor dar.

Beatmungsschlauch benötigt

Das Atmen wurde immer anstrengender, die Sauerstoffgabe reichte nicht mehr, Gabriele Slabschi schaffte es selbst nicht mehr ausreichend zu atmen. Am Morgen des 22. Dezember erfolgte bei zunehmender Atemnot die Intubation, also die Platzierung eines Beatmungsschlauches in die Luftröhre, damit ein Beatmungsgerät angeschlossen werden konnte. Aufgrund des raschen Verlaufs nahmen die Ärzte der Intensivstation in Buchen Kontakt mit der „KOST-COVID“, der Koordinierungsstelle für den nordbadischen Bereich vom Rhein-Neckar- über den Neckar-Odenwald- bis zum Main-Tauber-Kreis am Universitätsklinikum Heidelberg, auf. Sehr schnell wurde ein Bett auf der Intensivstation E99 an der Uniklinik gefunden, die Verlegung erfolgte dann noch am Vormittag mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 53“ aus Mannheim.

Für diese Phase der Behandlung fehlen Gabriele Slabschi sämtliche Erinnerungen, sie wurde erst am nächsten Tag in Heidelberg allmählich wach. Am Tag vor Heiligabend wurde sogar der Beatmungsschlauch wieder entfernt, nachdem sich ihr Zustand nicht wie befürchtet weiter verschlechtert hatte. Allerdings waren noch einige Tage Behandlung auf der Intensivstation notwendig, da die Atembeschwerden weiterbestanden und die Lunge stark verschleimt war, sodass noch Sauerstoff gegeben werden musste.

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr die Oberärztin der Intensivstation Dr. Mascha Fiedler, die sie mit ihrer freundlichen Art immer wieder aufmunterte und nebenbei die Verbindung in die Heimat sicherstellte. Über die gemeinsame Tätigkeit in der Studentenausbildung ist sie nämlich sehr gut bekannt mit Anästhesie-Chefarzt Dr. Genzwürker von den Neckar-Odenwald-Kliniken, der Slabschi wiederum durch ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit beim DRK schon seit 1990 kennt.

Das Personal in den Kliniken ist ihr ganz besonders wichtig. „Egal ob auf der Buchener Isolierstation oder den Intensivstationen dort und in Heidelberg: Alle waren superfreundlich und haben sich toll um mich gekümmert, obwohl spürbar war, wie groß die derzeitige Belastung ist“, freut sie sich über das große Engagement. „Alle haben dazu beigetragen, dass ich mich so schnell wieder erholen konnte!“

Regionale Zusammenarbeit

Der Ärztliche Leiter der Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen und Mosbach Dr. Harald Genzwürker lobt ganz ausdrücklich die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den Kliniken der Region. „Die Häuser der Grund- und Regelversorgung spielen eine wichtige Rolle bei der Pandemiebewältigung – für schwerwiegende Fälle benötigen wir aber die Expertise der Schwerpunktkliniken.“ Oberärztin Dr. Mascha Fiedler von der Klinik für Anästhesiologie des Universitätsklinikums Heidelberg, selbst erfahrene Hubschrauber-Notärztin, unterstreicht den Stellenwert eines eng verzahnten, abgestuften Versorgungskonzepts: „Wir können selbstverständlich Intensivmedizin auf einem sehr spezialisierten Niveau betreiben, benötigen aber umgekehrt wieder die Kollegen der Kliniken in der Peripherie, die uns Patienten wieder abnehmen, damit die Kapazitäten bei uns nicht erschöpft werden.“

Am 29. Dezember ging es dann für Gabriele Slabschi zurück in den Odenwald, zunächst noch auf die Intensivstation im Buchener Krankenhaus. Silvester verbrachte sie bereits wieder auf der Isolierstation A31, und nach zwei Nächten ohne Sauerstoffgabe wurde sie am 4. Januar nach Hause entlassen. „Allerdings habe ich immer noch mit den Folgen der Infektion zu kämpfen. Bei der kleinsten Anstrengung merke ich, dass die Lunge angeschlagen ist“. Was sie besonders ärgert ist die Tatsache, dass sie vermutlich durch Unvernunft und die Nichteinhaltung von Quarantäneregeln durch einen Infizierten angesteckt wurde und in Lebensgefahr geriet. „Für Menschen, die diese Erkrankung nicht ernstnehmen und die notwendigen Maßnahmen nicht einhalten, fehlt mir jedes Verständnis!“ pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.01.2021