Durch Anbau und Ausbauten wird neuer Wohnraum geschaffen

Oberwittstadt.Bauanträge standen auf der Tagesordnung der Sitzung des Gemeinderats Ravenstein in Oberwittstadt im Beisein zahlreicher interessierter Zuhörer besonders aus dem Stadtteil Merchingen.

Nachdem es beim Punkt „Fragestunde“ keine Wortmeldungen gab, folgten drei Bauanträge, die von Ratschreiber Anton Friedlein erläuterte wurden. Zum einen beabsichtigt ein Antragsteller in Merchingen an seinem Wohnhaus den Anbau einer Wendeltreppe sowie den Ausbau des Dachgeschosses mit Neubau von Spitzdachgauben. Wie Friedlein sagte, liegt das Baugrundstück im Bebauungsplangebiet „Alter Ortsteil“, wo nach dem Bebauungsplan Dachaufbauten und Dachgauben nicht zulässig sind.

Befreiung erteilt

Allerdings könne nur durch den Aufbau derselben eine bessere Nutzung des Dachgeschosses erreicht werden. Der Ortschaftsrat habe dem Bauvorhaben einstimmig zugestimmt. Der Gemeinderat folgte dem. Von den nicht eingehaltenen Festsetzungen des Bebauungsplans erteilte er eine Befreiung.

Der nächste zu behandelnde Bauantrag galt der Wohnraumerweiterung auf einem Grundstück in Ballenberg. Der Antragsteller beabsichtigt, im Obergeschoss neuen Wohnraum durch Ausbau von bisherigen Speicherflächen zu schaffen. Durch den Einbau von zwei Dachflächenfenstern werde für die notwendige Belichtung gesorgt. Weitere äußerliche Änderungen wird es nicht geben, informierte Friedlein, der weiter betonte, dass hier ein bestehender Bestand ertüchtigt werde, was eine „tolle“ Sache sei. Das Baugrundstück liegt im Ortsetterbereich ohne bauplanungsrechtliche Festsetzungen. Der Ortschaftsrat stimmte dem Bauvorhaben bereits zu. Auch dabei gab es eine einstimmige Zustimmung des Gremiums.

Der dritte Bauantrag befasste sich mit einer Wohnhauserweiterung in Merchingen, wo die Antragstellerin beabsichtigt, an ihrem Wohnhaus einen Anbau vorzunehmen. Das Gebäude liegt im Bebauungsplangebiet „Bahngarten“. Verschiedene Festsetzungen dieses Plans seien jedoch nicht eingehalten, wie die Dachform, die Dachneigung sowie die Dacheindeckung, so Friedlein. Zudem werde die Baugrenze mit rund einem Drittel des Baukörpers überschritten. Ohne Wortmeldung stimmte der Gemeinderat auch hier dem vorgelegten Bauantrag zu und erteilte von den nicht eingehaltenen Festsetzungen eine Befreiung.

Neue Polizeiverordnung

Hauptamtsleiterin Kerstin Nunn stellte die Änderungen zur geplanten Neufassung der Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigungen der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlage und über das Anbringen von Hausnummern vor.

Erste Überarbeitung seit 1993

Wie sie sagte, stammt die derzeitige Verordnung aus dem Jahre 1993. Diese wurde von der Verwaltung überarbeitet und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Nunn erläuterte dem Gremium die vorgenommenen Änderungen. Ohne Diskussion beschloss der Gemeinderat die Neufassung der Polizeiverordnung wie im vorgelegten Entwurf dargestellt. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.11.2020