„Dramatische Ergebnisverschlechterung“

Buchen/Mosbach.Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales hat am Montag in Neckarzimmern getagt. Die Grünen erkundigten sich bei der Sitzung nach dem aktuellen Stand bei den Neckar-Odenwald-Kliniken und nach den Maßnahmen, die man zu ergreifen gedenkt. Vorausgegangen war eine nichtöffentliche Bürgermeisterversammlung, in der Landrat Dr. Achim Brötel auch den Haushaltsentwurf des Kreises vorgestellt hatte,

...