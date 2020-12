Digital tagen jetzt möglich

Neckar-Odenwald-Kreis.Mit der Änderung seiner Hauptsatzung machte der Kreistag Sitzungen möglich, in denen die Mitglieder des Gremiums nicht mehr persönlich im Raum sind. Sie können vielmehr digital teilnehmen. „Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 160 kommen wir dem Hotspot näher. Wir müssen gerüstet sein“, so Kreisrat und Sitzungsleiter Roland Burger im Kreistag. Zwar sei es immer besser, sich „analog“ zu treffen, zumal digitale Konferenzen in großen Gremien unübersichtlich seien. Doch mit der Anpassung der Hauptsatzung sei man nun vorbereitet.

Allerdings muss die Beratung und Beschlussfassung zeitgleich in Wort und Bild in einen öffentlich zugänglichen Raum übertragen werden. Gleichzeitig mit der Aufnahme des Formulierungsvorschlags des Landkreistags zu digitalen Sitzungen wurden einige weitere Anpassungen der Hauptsatzung vorgenommen. Der Beschluss fiel einstimmig. sab

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020