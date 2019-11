Digeno sammelt Spielzeugspenden

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Dienstleistungsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (Digeno) startet in der Vorweihnachtszeit eine ganz besondere Aktion: Durch Spielzeugspenden sollen auch Familien mit geringen finanziellen Mitteln die Möglichkeit erhalten, ihren Kindern ein Geschenk unter den Weihnachtsbaum zu legen. Deshalb ruft die Digeno dazu auf, gut erhaltenes Spielzeug, über das sich andere Kinder noch freuen, aus den Speichern und Kellern zu holen und gut sortiert an Sammelstellen in Mosbach und Buchen abzugeben. Dort werden die Spielzeugspenden gereinigt und wenn notwendig kleinere Reparaturen vorgenommen. Das aufgearbeitete Spielzeug soll dann pünktlich zum Weihnachtsfest an die Familien verschenkt werden und viele Kinderaugen zum Strahlen bringen.

Ausgeführt werden die Arbeiten von Teilnehmern der so genannten Arbeitsgelegenheiten, über die arbeitssuchenden Menschen eine neue Zukunftsperspektive vermittelt wird.

