„Die Zeche zahlen wir mit unseren Steuern“

Mal eine provokante Frage: Ist es noch sinnvoll, weiterhin hektarweise Wälder abzuholzen um Windräder zu errichten? Wieviele Windräder braucht Deutschland? Ob wir noch 60 000 oder eine halbe Million Windräder bauen, die Energiewende wird ohne Speicherung des Stroms nicht gelingen.

Wir benötigen etwa 600 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr, konstant und zuverlässig. Hinzu kommen künftig etwa 100 Milliarden kWh Ladestrom für die Elektroautos. Wind jedoch bläst zwischen gar nicht bis orkanartig, die Sonne scheint oder versteckt sich hinter Wolken, und nachts ist es zappenduster. Sämtliche Energie-Experten wie Professor Dr. Eduard Heindl von der Uni Furtwangen fordern daher zurecht den Bau von Langzeit-Energiespeichern, um diese Schwankungen, für deren Ausgleich die noch vorhandenen steuerbaren Kraftwerke sorgen, auszugleichen. Man rät zu einer Energie - Bevorratung von sieben Tagen. Es gibt von wissenschaftlicher Seite viele Vorschläge von Projekten zur Realisierung, aber während auf politischer Seite seit Jahren nach der absolut besten und kostengünstigsten Lösung gesucht wird, und dabei die gesamte Problematik eher kaputt diskutiert wird, passiert eben gar nichts, statt ein ganzes Bündel von Projekten auf den Weg zu bringen.

Je nach geografscher Lage bieten sich zum Beispiel Höhenunterschiede, Flüsse, Seen, oder stillgelegte Bergwerkschächte an. Aber man steckt weiterhin den Kopf in den Sand und demontiert weiterhin bestehende Kraftwerke: In zwei Jahren das letzte AKW und bis 2030 das letzte Kohlekraftwerk.

Nichts dagegen, wenn man gleichzeitig die erforderlichen Energiespeicher bauen würde. Unsere Politiker hören am liebsten jenen Satz aus der Ecke der Windparkbetreiber: „Wir brauchen nur genug Windräder, denn in irgendeiner Ecke Deutschlands bläst immer Wind“. Wozu also Energiespeicher? Na denn, dann baut mal in jeder mutmaßlichen „Ecke“ vorsorglich 60 000 Windräder mit samt den erforderlichen Stromtrassen. Die Zeche bezahlen wir mit unseren Steuern und der Stromrechnung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.12.2020