Die Mobilität auch weiter sicherstellen

Auch 2020 wird der Neckar-Odenwald-Kreis nachhaltig in den Erhalt seiner Straßen investieren.

Neckar-Odenwald-Kreis. Durch die ansteigende Verkehrsbeanspruchung, besonders aufgrund von Schwerlastverkehr, sowie eine immer älter werdende Straßeninfrastruktur, steigt die Zahl der sanierungsbedürftigen Straßen und Brücken stetig an. Auch 2020 wird der Neckar-Odenwald-Kreis demzufolge nachhaltig in deren Erhalt investieren. „Voraussetzung für die Sicherstellung der Mobilität im ländlichen Raum ist eine gut ausgebaute und intakte Straßeninfrastruktur. Wir wollen uns daher auch in diesem Jahr intensiv um die Erhaltung unserer Kreisstraßen und Brücken kümmern“, unterstreicht Kreiskämmerer Michael Schork.

Folgende Abschnitte des Straßennetzes sollen für insgesamt rund 1 Mio. Euro erneuert werden: K 3901, Zimmern – Schlierstadt (etwa 2300 Meter), K 3911, Rütschdorf – Landesgrenze Bayern (rund 750 Meter) und K 3949, Dallau – Katzental Bauabschnitt 2 (circa 2100 Meter).

Auf den jeweiligen Streckenabschnitten wird zunächst die vorhandene Asphaltdeckschicht abgefräst und anschließend die komplette Fahrbahn mit sechs Zentimetern Asphaltbinder und vier Zentimetern Asphaltdeckschicht über die gesamte Fläche in zwei Lagen im sogenannten Hocheinbau auf Vordermann gebracht. Der bestehende Fahrbahnaufbau kann dabei als Tragschicht mitbenutzt werden. Sei-tenstreifen und Bankett werden ersetzt und modernisiert, Wege und Zufahrten angeglichen. Die Arbeiten sind zwingend notwendig, da im Laufe der Zeit erhebliche Fahrbahnschäden in Form von Rissen, Ausbrüchen und Setzungen entstanden sind. Straßenausstattungen wie Leitpfosten, Schutzplanken sowie Markierungen werden nach aktuellen Regelwerken ausgewechselt.

Die aufgeführten Maßnahmen wurden vom Fachdienst Straßen des Landratsamtes gesammelt öffentlich ausgeschrieben. An der Submission nahmen fünf Firmen teil, wobei die Firma Leonhard Weiss GmbH & Co. KG mit einer nachgerechneten Gesamtsumme von 865 974 Euro brutto das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. Bereits am 27. April sollen die Bauarbeiten starten, und zwar an der K 3901 zwischen Zimmern und Schlierstadt. Pro Maßnahme ist eine Bauzeit von etwa zwei Wochen angesetzt. Die Maßnahmen werden nacheinander abgearbeitet, sodass alle geplanten Abschnitte bis Ende Mai fertiggestellt sein sollen.

Neben den umfangreichen Straßensanierungsarbeiten plant das Landratsamt 2020 außerdem verschiedene Verbesserungsarbeiten an Brücken im Kreisgebiet. Diese werden vom Land Baden-Württemberg im Rahmen des kommunalen Infrastruktur-Förderprogramms bezuschusst.

Bisher sind folgende Brückensanierungen ausgeschrieben, teilweise sogar schon beauftragt: Ehemalige Bahnüberführung im Zuge der K 3910 bei Walldürn (Kosten rund 750 000 Euro), Morrebrücke im Zuge der K 3916 zwischen der K 3915 Buchen – Hettigenbeuern und dem Buchener Ortsteil Stürzenhardt (Kosten etwa 300 000 Euro) sowie Rinschbachbrücke im Zuge der K 3954 in Hemsbach (Kosten rund 250 000 Euro).

Der Startschuss für die Sanierung der drei Brücken soll im Mai erfolgen. Wenn alles planmäßig verläuft, ist mit der Fertigstellung Ende Oktober zu rechnen. Alle Arbeiten, mit Ausnahme der Asphalterneuerung, finden unter halbseitiger Sperrung mit Signalanlage statt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.04.2020