Die Lager blieben auch diesmal gespalten

Die Zusammenführung von Gynäkologie und Geburtshilfe zum 1. Mai am Kliniken-Standort Buchen hat auch bei der Kreistagssitzung in Schefflenz für kontroverse Meinungen gesorgt.

Neckar-Odenwald-Kreis. Ein Konsens war bei Zusammenführung von Gynäkologie und Geburtshilfe zum 1. Mai am Kliniken-Standort Buchen auch in Schefflenz nicht zu erzielen – nicht einmal innerhalb der Fraktionen. Den Stellungnahmen der Fraktionssprecher und von FDP-Vertreter Achim Walter folgte eine zum Teil emotionsgeladene Diskussion, die die unterschiedlichen Standpunkte noch einmal deutlich werden ließ.

Kliniken-Geschäftsführer Frank Hehn ging in seinen Ausführungen auch auf die zu erwartenden finanziellen Auswirkungen ein. Demnach sei zunächst mit einer Belastung des Ergebnisses zu rechnen, dann schlage die Umstellung positiv zu Buche, wenn auch nur in einer Größenordnung von rund 200 000 Euro jährlich. Es handele sich zwar um eine verhältnismäßig kleine Summe, doch müsse man sich dem gewünschten Ergebnis in vielen kleinen Schritten nähern.

Auf den Grund für die Umstellung ging nochmals der Ärztliche Direktor, Privat-Dozent Dr. Harald Genzwürker, ein. Er unterstrich, dass Allgemeinchirurgie und Gynäkologie „Schwesterfächer“ seien, die sich beide um Weichteileingriffe und Eingriffe im Bauchraum kümmern. Nicht immer seien die Fälle von vornherein klar, die Expertise des jeweils anderen sei wichtig, weshalb dieses Paket so geschnürt worden sei. Die Innere Medizin bleibe an beiden Standorten erhalten.

Keine Perspektive

Rainer Houck, Obmann der CDU-Fraktion für die Kliniken, machte deutlich, dass die CDU keine Perspektive für zwei Geburtshilfen im Kreis mehr erkenne. „Auch wir sehen in dieser Entscheidung einen schweren Einschnitt im Versorgungsangebot für unseren Landkreis. Und dennoch sind wir zuversichtlich, dass mit der Konzentration der Abteilungen an jeweils einem Standort die Qualität der Versorgung nochmals gesteigert werden kann und so den schmerzhaften Einschnitten auch Verbesserungen entgegen gestellt werden können“, machte Houck deutlich.

„Wer kann in einer hochemotional geführten Öffentlichkeits- und Pressedebatte den von allen Beteiligten mit höchster Sachkompetenz zusammengetragenen Tatsachen echte Argumente entgegensetzen?“, fragte Volker Rohm für die Fraktion der Freien Wähler. Mit viel Emotion, aber leider fernab der gebotenen Sachlichkeit und Realitäten, würden seit Ende Januar Theorien und angeblich belegbare Hypothesen verbreitet, die den gefassten Beschluss in Frage stellen sollen. „Nach Vorliegen der ersten Auswertungen dürfen wir Hoffnung haben, dass die bereits eingeleiteten Veränderungen zu Kosteneinsparungen führen“, so Rohm.

„Das explosionsartige Anwachsen des Defizits ist nicht durch die Geburtshilfe in Mosbach erfolgt“, unterstrich Georg Nelius für die SPD-Fraktion. Wer es reduzieren wolle, müsse dafür sorgen, dass die hauseigenen Fehlerquellen versiegen. Es sei falsch, in der Verlagerung von Abteilungen das Allheilmittel zu sehen. „Wir wollen den Erhalt der Neckar-Odenwald-Kliniken, wir sind gegen eine Privatisierung, wir sind für die Sofortmaßnahmen, um damit die hausinternen Defizitursachen zu beheben“, fasste Nelius zusammen. Nicht einig sei man sich in der Frage der Wirkung der strukturellen Veränderungen, weshalb er forderte, über die Punkte einzeln abzustimmen.

Ein Standortfaktor

„Wir, die Grüne Kreistagsfraktion, werden heute für Daseinsvorsorge und für Wirtschaftlichkeit stimmen und daher die Punkte eins bis drei der Beschlussvorlage mehrheitlich ablehnen“, begann Simone Heitz ihr Ausführungen. Wohnortnahe Geburtskliniken seien ein Standortfaktor für junge Familien. „Wir hatten in Mosbach und Buchen in Gynäkologie und Geburtshilfe über die letzten zehn Jahre weitgehend stabile Zahlen, der Anstieg des Defizits auf zwölf Millionen Euro in 2019 hat also nichts mit der Frauenklinik an beiden Standorten zu tun“, hob Heitz hervor. Deshalb hätte sie sich, statt auf Aktionismus zu setzen, eine sorgfältige Analyse gewünscht, die auch kaufmännisch geboten gewesen wäre.

Die Zustimmung des Betriebsrates zeige, dass die von der Geschäftsführung, den Chefärzten, der Pflegeleitung und der Verwaltung beschriebene Situation vermutlich zutreffend sei, so Tobias Eckert (AfD). Deshalb bleibe dem Kreistag bezüglich der anstehenden Maßnahmen wohl keine andere Wahl. „Auf der anderen Seite würde die Zustimmung zur Schließung, insbesondere einer Geburtshilfe, ein völlig falsches Signal setzen“, erklärte Eckert. Dass man diese wichtige Abteilung gezwungenermaßen schließen müsse, sei ein politisch verursachter Skandal, weshalb sich die AfD wegen dieses Konflikts bei der Abstimmung enthalten werde.

„Mit der Schließung der Gynäkologie und der Geburtshilfe am Standort Mosbach mit 600 bis 700 Geburten besiegeln wir das Schicksal der Geburtsabteilung im ganzen Landkreis“, meinte Achim Walter, Kreistagsmitglied der FDP. Denn wenn es der Standort Buchen nicht schaffe auf über 800 Geburten jährlich zu kommen, werde der Standort Buchen in kürzester Zeit ebenfalls aus wirtschaftlichen Gründen von einer Schließung bedroht. Und Zweifel seien angebracht. Schließlich gehe die Verwaltung in der Vorlage selbst nur von 700 Geburten aus. Aufgrund der Brisanz und der Tragweite des Themas forderte Walter eine namentliche Abstimmung, die dann auch bei den Punkten eins bis drei durchgeführt wurde.

Froh über „klares Votum“

Bei der Abstimmung wurden die unterschiedlichen Ansichten deutlich. 28 Befürworter, zwölf Gegenstimmen und fünf Enthaltungen spiegelten die gespaltene Haltung des Kreistags wider. Dennoch begrüßte Landrat Dr. Achim Brötel das „klare Votum“ für die Beschlussvorlagen mit dem Blick auf die Zukunft. „Vor allem für die Mitarbeiter in den Kliniken, die hinter dem Maßnahmenplan stehen und endlich Klarheit wollten, sind die Beschlüsse ein sehr gutes Zeichen“, meinte der Landrat. borg

