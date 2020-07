Die dezentrale Krankenhausstruktur als wichtig für die Zukunft eingestuft

Neckar-Odenwald-Kreis.„Wir sind froh, dass wir uns wieder persönlich treffen können. Videokonferenzen waren über die Coronazeit zwar eine gute Alternative, doch der Austausch vor Ort ist uns deutlich lieber“, eröffnete der Kreisvorsitzende der Jungen Union Neckar-Odenwald Dominik Kircher die erste Sitzung nach der Coronazwangspause.

Die Sitzung nutzte man unter anderem zur Vorbereitung auf die anstehende Nominierungsversammlung zur Landtagswahl. „Peter Hauk ist unser Abgeordneter, wir können froh sein, einen solch erfahrenen Politiker und Minister im Neckar-Odenwald-Kreis zu haben. Seine Erfahrung und sein Engagement für den Ländlichen Raum ist in dieser Zeit ganz besonders gefragt. Wir freuen uns, Ihn im Wahlkampf unterstützen zu können“, so die Beteiligten.

Mit nötigem Abstand und etwas Verspätung, geschuldet des Preisgerichts zum GTO-Neubau in Osterburken, freute man sich, Landrat Dr. Achim Brötel im Restaurant „Seeterrasse“ zum Austausch begrüßen zu dürfen. „Das GTO ist ein wichtiger Pfeiler in der Schullandschaft im Neckar-Odenwald-Kreis, zugleich ist es die größte Gebäudebaumaßnahme in der Geschichte des Landkreises“, so der Landrat eingangs. Seitens der Jungen Union betonte man die Wichtigkeit dieser Einrichtung: „Viele von uns waren selbst im bestehenden Gebäude Schüler. Schade, dass dieses außergewöhnliche Gebäude aufgrund der PCB-Belastung weichen muss. Wir sind aber davon überzeugt, dass sich der Neubau ebenso etablieren wird. Der Neubau ist ein Stück Kreis-Zukunft“, so die Versammelten.

Auch das Thema Corona und dessen Auswirkungen stand im Mittelpunkt der Diskussionsrunde. „Alles in allem lagen wir mit den Infektionszahlen immer unter dem Landesdurchschnitt, dennoch haben wir traurigerweise über 20 Todesopfer zu verzeichnen“, fasste der Landrat zusammen. Gemeinsam blickte man auch auf die Bedeutung der Neckar-Odenwald-Kliniken.

Die Klinken hatten sich rechtzeitig auf das Virus eingestellt und frühzeitig Kapazitäten für Beatmungsgeräte und Intensivbetten geschaffen. „Dies hat zu einer deutlichen Mehrbelastung des Personals geführt. Dem gilt aller Respekt, aber wir fordern auch, dass unser grüner Sozialminister und der Bundesgesundheitsminister wenigstens teilweise ihren Versprechen an die Krankenhausbelegschaft nachkommen. Worte allein helfen da nicht“, ist sich der politische Nachwuchs einig.

Corona habe einmal mehr gezeigt wie wichtig eine dezentrale Krankenhausstruktur sei. Auch auf Bundesebene müsse dies anerkannt und gefördert werden. „Die strukturelle Unterversorgung der Kliniken im Ländlichen Raum ist klar erkennbar, das muss sich ändern.“

Wirtschaftlich sei man mit den Kliniken derzeit auf Kurs. „Voraussichtlich wird man sogar unter der zum Halbjahr gesteckten Defizitsgrenze von 4,5 Millionen Euro bleiben“, erklärte Brötel. Erfreut zeigte sich der Landrat auch über die positive Spendenaktion unterstützt von Privatiers und Unternehmern.

Ein echter Meilenstein in Sachen Digitalisierung könnte das Glasfaserprojekt mit der Breitbandversorgung Deutschland (BBV) für den Neckar-Odenwald-Kreis werden. „Wir sind die junge Generation, die Zukunft liegt vor uns, ein Stück Zukunft ist mit dem flächendeckenden Glasfaserausbau gewonnen. Wir sind gespannt auf die Informationsveranstaltungen der BBV in den Städten und Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises. Dabei erhoffen wir uns rege Teilnahme und einen baldigen Baustart“, so der Tenor der Jungen Union.

